Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
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с чего всё началось

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.
ТАСС15 ноября в 23:09

Подробнее о событии

Неиспользованные средства маткапитала проиндексируют

ТК Звезда16 ноября в 03:09

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

RT на русскомвчера в 19:36

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

РИА Новостивчера в 19:05

Россиянам сообщили, кто сможет получить маткапитал через два года

ФедералПрессвчера в 23:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют в 2020 году

News.ru15 ноября в 23:49

В России средства материнского капитала проиндексируют с начала 2020 года

REGNUM15 ноября в 23:36

В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы

ТАСС15 ноября в 23:09
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В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM вчера в 14:23
Здоровье

В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
РИА Новости вчера в 09:31
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Пригожин раскритиковал российских артистов за выступления в Латвии

РИА Новости вчера в 20:36
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ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»

В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Новостной фронт 00:43
Армия и оружие

Приказ о создании первой крылатой ракеты рассекретил Росатом

Страна Советов on-line 16 ноября в 09:20
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Форвард «Авангарда» Широков забил гол «Салавату» финтом Кучерова

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Sports.ru вчера в 12:42
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Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 03:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:09
Происшествия

В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России

РИА Новости вчера в 23:05
Здоровье

Глава Минздрава заявила о зарплатах врачей в 79 тыс. рублей

Минздрав пытается добиться того, чтобы фиксированная часть оклада врачей не была ниже 55 тыс. рублей, но из-за недостатка полномочий сделать это довольно сложно.
Live24 00:19
Общество

Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

РИА Новости вчера в 16:50
Общество

Правительство может увеличить в 6 раз субсидии институту Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз.
Национальная служба новостей вчера в 23:44
Здоровье

В Красноярске врачи впервые пересадили печень от живого донора

ДЕЛА.ru 17 ноября в 22:11
Политика

В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе

Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
Общество

Силовики провели обыски в правительстве Хабаровского края

Правоохранительные органы, помимо обысков и выемки документации в офисах компании «ТОРЭКС», произвели выемку документации в кабинетах высших должностных лиц правительства Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Музыка

За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Мойка78 17 ноября в 06:04
Политика

Экс-министр юстиции Украины назвала Зеленского лидером хуже Порошенко

Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК вчера в 17:29
Политика

Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассматривает возвращение украинских кораблей не как акт доброй воли, а как выполнение решения Международного морского трибунала.
РИА Новости вчера в 15:49
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM вчера в 06:38
Футбол

«Эвертон» захотел отдать за футболиста Чалова 25 миллионов фунтов

Футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» заявил о готовности отдать за 21-летнего нападающего ЦСКА Федора Чалова 25 миллионов фунтов на период зимнего трансферного окна.
Вечерняя Москва вчера в 09:00
Общество

Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов

Министры финансов Европы выпустили совместные заявления о намерении прекратить финансирование нефтегазовых и угольных проектов.
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Сборная Италии забила 9 голов в матче впервые за 71 год

Как сообщает Gracenote Live, «скуадра адзурра» смогла забить девять голов в одном матче впервые с 1948 года.
Евро-футбол.ру 00:25
Шоу-бизнес

В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован актер Юрий Соломин

В настоящее время актер находится под надзором врачей. "Состояние Соломина сейчас тяжелое", - уточнили в медучреждении.
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Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Американские астронавты впервые не вошли в экипажи кораблей «Союз»

В октябре 2020 года и весной 2021 года на Международную космическую станцию (МКС) в составе экипажей космических кораблей «Союз» отправятся только российские космонавты, следует из данных, опубликованных на сайте Центра подготовки космонавтов.
REGNUM 00:11
Общество

«Яндекс» изменит структуру управления компанией

В совет директоров самого фонда войдут представители пяти российских вузов — ВШЭ, МФТИ, МГУ, СПбГУ и ИТМО, а также РСПП, фонда управления "Сколково", фонда поддержки 57-й школы в Москве.
Коммерсантъ вчера в 01:57
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Тарантас Ньюс 16 ноября в 14:11
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