Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.
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Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.ТАСС15 ноября в 23:09
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В ПФР заявили, что неиспользованные средства маткапитала будут проиндексированы
ТАСС15 ноября в 23:09
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Евросоюз намерен отказаться от нефтегазовых и угольных проектов
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