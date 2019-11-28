Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

с чего всё началось

В бюджет ПФР на 2022 год заложены средства на выплату материнского капитала семьям, в которых второй ребенок родится до конца 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

В ПФР рассказали, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году

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