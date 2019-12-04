Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Читать в источнике
Комментировать1011

Подробнее о событии

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

РИА Новости04 декабря в 08:30

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Известия04 декабря в 20:00

ПФР: пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6%

Аргументы и Факты04 декабря в 13:44

Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

Царьградвчера в 14:57

Самозанятые пенсионеры получат прибавку в следующем году

Газета.Ru04 декабря в 10:27

С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Долгопрудного проиндексируют

Долгие пруды04 декабря в 04:28

Страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января на 6,6%

Финмаркет04 декабря в 01:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:10, Ашберн
Авто

В обновленных Lada 4x4 обнаружили недоработки

Тарантас Ньюс 03 декабря в 23:40
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Политика

В Великобритании хотят ввести социализм

Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.
Свободная Пресса вчера в 19:24
Общество

Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике

РИА Новости вчера в 03:12
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

РИА Новости вчера в 14:43
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета вчера в 03:03
Политика

В правительстве объяснили появление Ивлеевой на интервью с Медведевым

Появление Анастасии Ивлеевой на общении Дмитрия Медведева с российскими телеканалами связано с потребностями аудитории.
Lenta.ru вчера в 15:06
Космос

Огневые испытания двигателей «ЭкзоМарс» пройдут в Королёве

REGNUM вчера в 00:56
Политика

Медведев: Решение о пенсионной реформе оказалось самым сложным

В России с 1 января 2019 года пенсионный возраст для мужчин вырос до 65 лет, для женщин – до 60 лет.
RuNews24.ru 05 декабря в 07:52
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
Армия и оружие

Военных Турции впечатлили реальные возможности С-400

Испытания российских зенитно-ракетных комплексов С-400 превзошли самые смелые ожидания турецких военных, заявил информированный источник "Газеты.ру".
Народные новости вчера в 10:02
Здоровье

Депздрав посоветовал сбрить бороду и усы в сезон гриппа

Любителям носить бороду и усы стоит сбрить растительность в сезон ОРВИ и гриппа.
Вечерняя Москва вчера в 00:38
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM вчера в 15:58
Происшествия

В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

ТАСС вчера в 23:54
Общество

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Утро.ru вчера в 09:54
Авто

В Японии объявили победителя премии «Автомобиль года»

ГЛАС.RU вчера в 06:37
Политика

Путин и Меркель проведут переговоры на саммите «нормандской четверки»

Мероприятие состоится 9 декабря. Меркель также собирается провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РЕН ТВ вчера в 06:50
Экономика

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
РИА Новости вчера в 19:54
Хоккей

Главный тренер «Лос-Анджелеса»: «Ситуация с Ковальчуком сложная»

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан прокомментировал ситуацию с нападающим Ильей Ковальчуком.
Sportbox.RU вчера в 22:18
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru вчера в 02:39
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 10 суток

Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову 10 суток административного ареста, сообщил РБК адвокат подсудимого Владимир Воронин.
РБК вчера в 12:00
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие

Командующий Северным флотом предупредил о риске конфликта в Арктике

В ближайшей перспективе возможно наращивание военного присутствия сил НАТО в Арктическом регионе, что приведет к росту конфликтного потенциала, заявил командующий Северным флотом России вице-адмирал Александр Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:47
Авто

Назвали цены на бюджетный аналог внедорожника Toyota Land Cruiser 200

Компания Hengtian выводит на рынок бюджетную копию премиального внедорожника Toyota Land Cruiser 200.
Новые автомобили 05 декабря в 21:39
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное