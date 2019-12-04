Экономика
РИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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С 1 января пенсии неработающих пенсионеров Долгопрудного проиндексируют
Долгие пруды04 декабря в 04:28
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Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Космос
В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
Происшествия
Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения
В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря.
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Общество
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Футбол
Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон
Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Политика
Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи
Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
Наука
Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин
Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
Игры
Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Политика
Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Футбол
Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС
Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
Музыка
Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Экономика
В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку
Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
Энергетика
Украина поставила условие России по газовым спорам
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках
Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Политика
Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
Происшествия
В кафе в Москве произошла драка со стрельбой
Армия и оружие
У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы
У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Происшествия
Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп
Хоккей
Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шоу-бизнес
Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
Киберспорт
В Battlefield V добавят карту «Остров Уэйк» из первой части серии
Финансы
Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых
По данным представителей бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2019 году доля кредитов, которые российские жители взяли на погашение старых долгов, снизилась с 13,7% до 11,8%. Гендиректор бюро Олег Лагуткин считает, что данная ситуация связана с незначительной разницей в процентных ставках кредитов.