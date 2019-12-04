Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января вырастут на 6,6 процента, сообщила пресс-служба ПФР. В ведомстве отметили, что это позволит увеличить ежемесячные выплаты на тысячу рублей. Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
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Сколько ни паши, пенсия будет таять: Пронько раскрыл главную хитрость балльной системы

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Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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В Москве автомобиль врезался в станцию МЦК, погибли два человека

Легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы, два человека погибли и трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 23:42
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В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Происшествия

Владельцу упавшего с моста в Чите автобуса выберут меру пресечения

В Чите Ингодинский районный суд изберет меру пресечения для предпринимателя Ивана Стрельникова, которого подозревают в нарушении правил перевозок на маршруте автобуса, упавшего с моста на лед 1 декабря.
Газета.Ru вчера в 19:55
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Общество

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
РБК вчера в 21:37
Футбол

Новым главным тренером «Уотфорда» назначен Найджел Пирсон

Пресс-служба "Уотфорда" сообщила, что новым главным тренером команды стал Найджел Пирсон.56-летний специалист подписал с английским клубом контракт до конца нынешнего сезона.
Soccer.ru вчера в 15:33
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

ТАСС вчера в 21:28
Политика

Глава ДНР ответил на идею Зеленского о создании муниципальной стражи

Комментируя сообщения СМИ о намерении Владимира Зеленского выступить на саммите «нормандской четверки» с инициативой создания в Донбассе «муниципальной стражи», глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины «прекратить бессмысленное словоблудие в медиапространстве».
РБК вчера в 08:10
Наука

Противозачаточные таблетки уменьшают мозг женщин

Специалисты из США пришли к выводу, что противозачаточные таблетки обладают свойством уменьшать часть женского мозга.
ToDay News Ufa вчера в 13:32
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru вчера в 07:42
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В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
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YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания 05 декабря в 14:30
Политика

Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным в "нормандском формате".
РИА Новости вчера в 23:40
Футбол

Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини

Спорт день за днем вчера в 12:10
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправился к МКС

Сегодня, 6 декабря 2019 года, в 12:34:11 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-13».
3DNews вчера в 05:11
Музыка

Российскую национальную музыкальную премию «Виктория» вручили в Москве

Авторадио вчера в 09:54
Происшествия

В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны в пятницу после стрельбы на территории авиабазы ВМС США Пенсакола, в результате которой погибли трое военных, сообщает телеканал Fox News.
Российская газета 00:57
Экономика

В Минсельхозе назвали причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку связано в тем, что ряд сельхозпроизводителей оказался не готов к увеличению посевов в 2019 году.
РБК вчера в 14:08
Энергетика

Украина поставила условие России по газовым спорам

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, и на этом условии готова заключить новый транзитный договор.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Политика

Пранкер Лексус раскрыл детали разговора с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский давно ожидал звонка от российских пранкеров, поэтому в общении с ними повел себя как настоящий комик.
URA.Ru вчера в 00:11
Происшествия

В кафе в Москве произошла драка со стрельбой

РБК вчера в 15:51
Армия и оружие

У сирийских бойцов «Сил тигра» замечены тульские автоматы

У бойцов сирийского элитного соединения «Силы тигра» замечены разработанные в тульском АО «КБП» современные малогабаритные автоматы 9А-91.
Молодой коммунар вчера в 05:30
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Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером

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Житель Киева позвал девушку на свидание и показал ей труп

Известия вчера в 17:24
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Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пошутил, что завершит карьеру, если побьёт рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Павлиашвили посоветовал Паулсу благодарить Бога за российских зрителей

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», - цитирует Павлиашвили телеканал «360».
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В Battlefield V добавят карту «Остров Уэйк» из первой части серии

CyberSport.ru вчера в 12:20
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Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых

По данным представителей бюро кредитных историй «Эквифакс», в 2019 году доля кредитов, которые российские жители взяли на погашение старых долгов, снизилась с 13,7% до 11,8%. Гендиректор бюро Олег Лагуткин считает, что данная ситуация связана с незначительной разницей в процентных ставках кредитов.
ГЛАС.RU 01:02
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