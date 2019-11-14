Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Футбол Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает БелТА.

Общество Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.

Политика Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Киберспорт Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.

Общество Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.

Политика В Керчи началась буксировка украинских кораблей В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.

Гаджеты GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G Компания GIGABYTE представила графический ускоритель с длинным названием GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G для игровых настольных компьютеров.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Фигурное катание Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.

Происшествия Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.

Общество В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.

Общество Климатическая зима придет в столицу 21 ноября Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.

Футбол Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.

Спорт Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Политика В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Армия и оружие Британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в субботу в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства.

Футбол Аршавин прокомментировал поражение сборной России в матче с Бельгией Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.Высочайший уровень каждого футболиста сборной Бельгии, хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает.

Происшествия СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.