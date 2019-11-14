Экономика
Газета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
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Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM 02:44
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
Вести.Ru вчера в 14:50
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки увезли в больницу с похорон дочери
В Краснодарском крае мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
RT на русском вчера в 13:23
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Политика
Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает БелТА.
РБК 05:06
Общество
Непомерные требования ребенка на Рождество поразили отца
В сети поразились списку подарков на Рождество 10-летней девочки.
Lenta.ru вчера в 18:57
Политика
Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже
Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 15 ноября в 11:09
Киберспорт
Golden Joystick Awards 2019 наградила Fortnite
Игра Fortnite завоевала титул лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года.
Goroday.ru вчера в 10:02
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат
Gazeta.SPb 14 ноября в 15:58
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Газета.Ru вчера в 05:29
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
В Керчи началась буксировка украинских военных кораблей, которые были задержаны Россией больше года назад из-за того, что нарушили территориальную границу.
Известия 04:44
Гаджеты
GIGABYTE выпустила видеокарту GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G
Компания GIGABYTE представила графический ускоритель с длинным названием GeForce RTX 2080 Super Gaming OC Waterforce WB 8G для игровых настольных компьютеров.
3DNews 15 ноября в 08:39
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Фигурное катание
Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем
Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
В Крыму нашли тело пропавшей три дня назад пятилетней девочки, личность ребенка опознали.
Lenta.ru 15 ноября в 01:24
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Здоровье
В родительских чатах паника: екатеринбургских школьников подсаживают на новый наркотик
Родители российских школьников бьют тревогу. Детей подсаживают на странные смеси, так называемые, снюсы.
Европейско-Азиатские новости 03:02
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Футбол
Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России
Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Спорт
Нуждов заявил о нарушении критериев при формировании состава сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал состав сборной России по биатлону на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
RT на русском вчера в 19:46
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Армия и оружие
Британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в субботу в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства.
ТАСС вчера в 12:55
Гаджеты
Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России
Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
Футбол
Аршавин прокомментировал поражение сборной России в матче с Бельгией
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал поражение национальной команды в матче с Бельгией (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.Высочайший уровень каждого футболиста сборной Бельгии, хорошая техника владения мячом, он у них вообще не отлетает.
Soccer.ru 05:14
Происшествия
СК начал проверку из-за взрыва газа в доме под Саратовом
Следователи организовали проверку по факту обрушения жилого дома из-за взрыва газа в посёлке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области, в результате которого пострадали четыре человека.
RT на русском 03:18
Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 18:01
Гаджеты
Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11
Распространение финальной стабильной версии MIUI 11 для Redmi 5 стартовало на прошлой неделе, а теперь настал черед модели Redmi 5A.
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