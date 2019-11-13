Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Происшествия СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым Главное следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу, поданную слушателем лекции на бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Шоу-бизнес Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Футбол Сборная Финляндии впервые в истории пробилась на чемпионат Европы Футболисты сборной Финляндии разгромили команду Лихтенштейна в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года и вышли в финальную часть турнира.

Происшествия Адвокат заявил о нарушениях при задержании главы Укрэксимбанка Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) не имели права на задержание главы Укрэксимбанка Александра Гриценко без соответствующего решения суда, заявил адвокат банкира Денис Галанский в эфире телеканала Еспресо.tv.

Политика СМИ сообщили о девяти погибших в столкновениях в Кочабамбе в Боливии Число погибших в результате столкновений в департаменте Кочабамба в Боливии возросло до 9, десятки человек получили ранения, сообщает местное издание Tiempos со ссылкой на уполномоченного по правам человека Нельсона Кокса.

Технологии Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Шоу-бизнес У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.