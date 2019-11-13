Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

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Российская газета13 ноября в 09:47

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Primpress.ru15:30

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Парламентская газета13 ноября в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
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