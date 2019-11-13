Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

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Глава ПФР цинично высказался о работающих пенсионерах

Primpress.ru15:30

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Deita.ru01:49

Работающим пенсионерам опять отказали в индексации выплат

Московский Комсомолец14 ноября в 13:30

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета13 ноября в 09:47

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service13 ноября в 07:59

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета13 ноября в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
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Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском 13:52
Общество

Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исавева. Об этом сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 16:54
Происшествия

Двое мужчин спасли женщину от насильника и сами надругались над ней

Группа мужчин изнасиловала и избила молодую женщину в индийском городе Ноида.
News.ru 09:59
Спорт

Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
RT на русском 12:05
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в киевском общежитии

Два человека погибли в результате взрыва в одном из киевских общежитий.
Известия 16:59
Происшествия

На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны по боксу

РИА Новости 10:51
Хоккей

Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина

SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.
Спорт-Экспресс 14:49
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Аспирантку Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент Олег Соколов, похоронят в ее родной станице на Кубани.
Газета.Ru вчера в 04:11
Футбол

Полузащитник сборной Сербии Тадич хочет отомстить украинцам

Полузащитник амстредамского "Аякса" и сборной Сербии Душан Тадич хочет отомстить украинцам за разгром 0:5 в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 02:17
Происшествия

LA Times: пять человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии

По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Диего (штат Калифорния).
ТАСС 16:23
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК 11:54
Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
REGNUM 00:21
Экономика

Bitcoin начал дорожать. Что помешает росту курса криптовалюты

В пятницу, 15 ноября, курс Bitcoin на Binance поднялся до $8780. Затем цена криптовалюты снизилась, на данный момент она составляет $8640.
РБК вчера в 06:24
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru вчера в 11:57
Экономика

Росстат и Минэкономразвития по-разному оценили рост ВВП России

В среду, 13 ноября, стало известно, что по предварительной оценке Росстата рост ВВП России в третьем квартале 2019 года ускорился до 1,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Форпост Северо-Запад 13 ноября в 10:54
Шоу-бизнес

У дочери Гузеевой обнаружили две опухоли

Дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что у нее обнаружили две опухоли.
ТК Звезда 13:35
Общество

В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
RT на русском 12:29
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

В ходе квалификации свой лучший результат Квят показал на первом же быстром круге, но затем не смог превзойти его ни на одном из трех последующих.
Motorsport.com Россия 15:10
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 100

RT на русском 11:05
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Фигурное катание

15-летняя Трусова обогнала Медведеву и выиграла этап Гран-при в Москве

15-летняя спортсменка по итогам короткой программы уступала соотечественнице Евгении Медведевой, однако в произвольной, исполнив три четверных прыжка, набрала 160,26 балла и обошла соперницу.
Lenta.ru 11:33
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Японский автопроизводитель представил новое поколение своего бюджетного седана для рынка стран Азии.
32CARS.ru 14 ноября в 23:57
Политика

Боливия разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой

Карен Лонгарик, министр иностранных дел переходного правительства Боливии, объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой, сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 15:00
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру вчера в 07:16
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК 15:17
Происшествия

В Киеве на глазах у жены и ребенка похитили главу «Укрэксимбанка»

Главу государственного «Укрэксимбанка» Александра Гриценко похитили в Киеве, сообщает телеканал «Прямой» со ссылкой на семью банкира.
Взгляд.ру 08:43
Космос

«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства

Рамблер 14 ноября в 22:07
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Apple объявила старт продаж наушников AirPods Pro в России

Актуальные Новости 14 ноября в 08:21
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