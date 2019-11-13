Экономика
Газета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газетавчера в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Serviceвчера в 07:59
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