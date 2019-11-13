Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Читать в источнике
Комментировать119

Подробнее о событии

Подсчитано, сколько ежемесячных зарплат россияне отдают в Пенсионный фонд

URA.Ru06:25

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Московский Комсомолец03:48

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Serviceвчера в 07:59

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газетавчера в 09:47

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газетавчера в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUMвчера в 07:17

Назван средний размер пенсии в России

Lenta.ruвчера в 10:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 10:55, Ашберн
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Мужа украинского депутата задержали по запросу России

Гражданский муж народного депутата фракции «Слуга народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в Киеве по запросу России.
РБК 09:47
Здоровье

Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву

Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Life.ru 08:05
Шоу-бизнес

Певицу МакSим заподозрили в гормональной терапии

Певица выступила на премии «Золотой грамофон», после чего публика стала обсуждать внешний вид звезды, сетуя на то, что она сильно изменилась не в лучшую сторону.
БК55 01:41
Происшествия

В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
RT на русском 09:24
Происшествия

Студент из Благовещенска открыл стрельбу в колледже

19-летний студент колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске открыл стрельбу в учебном заведении.
Алтайская правда 02:20
Шоу-бизнес

Пригожин пристыдил Михальчик за слова о Шульгине

Продюсер ждет извинений от певицы В недавнем интервью выпускница "Фабрики звезд" Юлия Михальчик поделилась воспоминаниями о своих отношениях с Александром Шульгиным.
WomanHit.ru 07:56
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Политика

В Бразилии проходит встреча лидеров БРИКС

Российский лидер Владимир Путин участвует во встрече глав государств и правительств стран - участниц БРИКС, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 09:16
Политика

Опубликованы новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга»

Международная следственная группа опубликовала новые материалы по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе.
Эхо Москвы 09:00
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Политика

Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400

Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
РБК 08:39
Политика

Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС

Парламент Германии принял законопроект, выводящий российско-немецкий газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза.
Ридус вчера в 15:58
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

Ажиотаж вокруг убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко напоминает шумиху, возникшую после выхода фильма "Джокер" Тодда Филлипса, сказал министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос журналистов на Культурном форуме в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:42
Происшествия

Защита историка Соколова обжаловала его арест

Защита историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении своей ученицы и сподвижницы Анастасии Ещенко, подала жалобу на заключение ученого под стражу.
Российская газета 09:47
Музыка

Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Пятый канал 07:26
Происшествия

Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста

Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Первое антикоррупционное СМИ 10:46
Хоккей

Знаменитый кот с лишним весом посетил хоккейного тренера

Кот Виктор, которого не хотели пускать в самолет из-за двух лишних килограммов, пришел в хоккейный клуб «Адмирал» на тренировку — фотографии опубликованы в Instagram.
Sibnet Новости 06:02
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Происшествия

Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Петербурге

Великий князь Георгий Романов, который считается наследником главы Дома Романовых, попал в ДТП в Петербурге.
Интерфакс 10:07
Армия и оружие

Китай считает, что российские истребители Су-57 вызовут зависть у США

Журналисты китайского издания Sina пришли к выводу, что российский многофункциональный истребитель Су-57 способен вызвать зависть у конструкторов из США.
News.ru 06:48
Общество

Сведения о тяжелом состоянии Армена Джигарханяна не подтвердились

Напомним, в августе Джигарханян был госпитализирован и вскоре после профилактики выписан.
Российская газета 10:22
Шоу-бизнес

Рак груди диагностировали у звезды сериала «След» Ольги Копосовой

Российская актриса Ольга Копосова, получившая широкую известность благодаря роли полковника Галины Рогозиной в сериале «След», призналась, что у неё рак груди.
News.ru 07:32
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Общество

Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад

Российская газета вчера в 05:19
Политика

Протестующие в Тбилиси парализовали движение в центре города

После провала законопроекта о переходе на пропорциональную избирательную систему протестующие в знак протеста перекрыли проезжую часть на проспекте Шота Руставели в центре Тбилиси, сообщает «Новости Грузия».
РБК 10:10
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Политика

В Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России зафиксировала вмешательство в дела 17 субъектов страны.
Известия 10:38
Политика

Россия направила МИД Британии ноту из-за высказывания генерала Картера

Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за высказывания главы британского генштаба Николоса Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.
Дождь вчера в 15:49
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное