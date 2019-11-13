Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

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Deita.ru01:49

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Primpress.ruвчера в 17:00

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

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Rambler News Service13 ноября в 07:59

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета13 ноября в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
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Сборная России уступила команде Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2020 по футболу.
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RT на русском 13:23
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СК проверит еще один инцидент с историком Соколовым

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В Киеве оставшиеся без отопления жители перекрыли дорогу

В Киеве жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с отсутствием отопления.
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В Ставрополе водитель убил на месте виновника ДТП

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту убийства одного водителя другим после ДТП.
Вести.Ru 13:40
Происшествия

В Подмосковье задержали водителя, который зарезал пешехода

Полицейские задержали в Мытищах водителя автомобиля Volvo, который зарезал пешехода, переходившего переход на красный свет.
ТАСС 14:24
Футбол

Мартинес: «Матч с Россией стал хорошим тестом для Бельгии»

Именно поэтому в первой половине матча был открытый футбол, но мы очень хорошо сыграли в защите. В первом тайме мы сыграли идеально.
Sport24.ru 14:28
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В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
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«Авангард» в серии буллитов обыграл минское «Динамо»

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Созин: господин Кикнадзе, давайте успокоимся. Миранчук не стоит 100 млн

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
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«Ъ»: Россия вернет Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Российская сторона может освободить задержанные в Керченском проливе украинские корабли и вернуть их на родину.
Газета.Ru вчера в 17:48
Общество

В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин

МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.
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Происшествия

Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу

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Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем Instagram первое фото с новой избранницей, дизайнером Екатериной Тулуповой.
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Опубликован состав сборной России по биатлону на стартовые этапы КМ

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) назвала список спортсменов, которые вошли в состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира.
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Истребители F-35 отработали «уход» от С-400 на учениях в Израиле

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Жесткая посадка частного самолета под Петербургом попала на видео

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Число задержанных в ходе протестов в Париже превысило 100

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Бакаев: «Россия проиграла Бельгии и в классе, и в борьбе. Не наш день»

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от домашнего матча квалификации Евро-2020 против национальной команды Бельгии.
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