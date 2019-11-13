Экономика
Газета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.Российская газета13 ноября в 09:47
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Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
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