Экономика
Газета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Читать в источнике
Оценить133
с чего всё началось
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.Российская газета13 ноября в 09:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Политика
В Киеве анонсировали визит Макрона на Украину
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Политика
В «Нафтогазе» оценили слова Путина о срыве транзита газа через Украину
Глава украинской газовой компании "Нафтогаз" Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.
Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Технологии
Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба
Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Политика
МИД ответил на сообщения о планах вернуть Украине задержанные корабли
Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия решила вернуть Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, и что стороны согласовывают дату и точное время передачи судов.
Экономика
Продавцы одежды в России теряют покупателей
Многие стали покупать одежду и обувь не на один, а на несколько сезонов, - поясняют эксперты.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Кино
Вышел трейлер нового «Губки Боба» с Киану Ривзом
На YouTube-канале студии Paramount Pictures опубликован первый трейлер очередной, третьей уже полнометражной анимационной ленты про энергичного и оптимистичного Губку Боба - фильма "Спанч Боб: В бегах" (The SpongeBob Movie: Sponge on the Run).
Общество
Российских экспертов официально пригласили восстанавливать Нотр-Дам
Французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара в апреле.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Число погибших при взрыве в Сирии возросло до 18
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Кино
Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»
Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Спорт
Ольга Фаткулина победила на этапе КМ на дистанции 500 м
Россиянка Ольга Фаткулина победила на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Минске на дистанции 500 метров.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о том, как пытался помочь Заворотнюк
В одном из интервью СМИ Иосиф Пригожин рассказал, что пытался оказать помощь в лечении Анастасии Заворотнюк.
Происшествия
В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале
Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
Общество
Галкин отреагировал на сообщения об отмене его концертов
Футбол
Стал известен ориентировочный состав сборной России на матч с Бельгией
В распоряжение matchtv.ru попал состав сборной России, который Станислав Черчесов выпустит на матч отборочного этапа Евро-2020 против команды Бельгии.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Происшествия
Генштаб ВС Украины назвал возможную причину взрывов в Балаклее
Причиной взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области могло стать возгорание в двигателе ракеты для зенитно-ракетного комплекса "Куб", сообщил в субботу Генштаб Вооруженных сил Украины.
Происшествия
Частный самолет упал рядом с жилым домом под Петербургом
Во Всеволожском районе Ленинградской области совершил аварийную посадку частный самолет.