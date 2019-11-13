Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

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Парламентская газета13 ноября в 07:25

Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей

Primpress.ruвчера в 17:00
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Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
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«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

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