Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год. Глава фонда Антон Дроздов в ходе обсуждения изменений ответил на вопросы депутатов о том, планируют ли повышать пенсии работающим пенсионерам.
Российская газета13 ноября в 09:47

Подробнее о событии

Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам

Rambler News Service13 ноября в 07:59

Государство ограбит пенсионеров почти на 370 млрд рублей

Primpress.ruвчера в 17:00

Работающим пенсионерам опять отказали в индексации выплат

Московский Комсомолец14 ноября в 13:30

Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Российская газета13 ноября в 09:47

Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Deita.ru01:49

Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров

Парламентская газета13 ноября в 07:25

Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим

REGNUM13 ноября в 07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Футбол

Хачатурянц рассказал о задачах судейского комитета РФС

Новый глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о том, чем будет заниматься его ведомство в первую очередь.
ProstoProSport вчера в 23:36
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия

Рейсовый автобус с пассажирами загорелся в Алтайском крае

REGNUM 01:45
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru 14 ноября в 01:52
Музыка

Новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров за 10 часов

Новый клип российской треш-поп группы Little Big на песню Go Bananas набрал более двух миллионов просмотров на сайте YouTube за десять часов.
Мойка78 вчера в 21:54
Происшествия

Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области 13 ноября по подозрению в разглашении гостайны был арестован начальник главного управления ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев.
Коммерсантъ 13 ноября в 14:36
Происшествия

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Известия вчера в 10:13
Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
REGNUM 00:21
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
Политика

Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru вчера в 05:12
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Общество

Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: фортуна улыбнется почти всем

ЛЕВ Вы будете делать выбор на этой неделе, который может решить вашу судьбу, и вам, возможно, придется играть не по правилам.
ВК Пресс 00:30
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru 14 ноября в 07:30
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 14 ноября в 16:27
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия вчера в 12:15
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Спанч Боб: в бегах» с Киану Ривзом

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах».
Культуромания 00:41
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости вчера в 12:37
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru 14 ноября в 14:59
Хоккей

Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Газета.Ru вчера в 23:28
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Пригожин заявил, что не будет помогать семье Заворотнюк

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не будет помогать семье актрисы Анастасии Заворотнюк, которая тяжело больна.
NewInform вчера в 08:05
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» возвращается от астероида Рюгу на Землю

Напомним, зонд «Хаябуса-2» был запущен в декабре 2014 года. Космический аппарат прибыл к астероиду Рюгу из группы Аполлона в июне 2018 года.
REGNUM 01:47
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
Известия вчера в 23:29
Футбол

РФС предложил новый контракт Черчесову

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
RT на русском вчера в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное