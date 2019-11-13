Отвечая на первый вопрос, Антон Дроздов пояснил, что эффект для бюджета вследствие "неиндексации" составит в 2020 году 368 млрд рублей. Пока в планах возвращать индексацию нет. Глава ПФР при этом подчеркнул, что пенсионеры не проигрывают от решения.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

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