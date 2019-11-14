Экономика
Газета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров
Саминвестор14 ноября в 00:45
Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Бизнес.Ру14 ноября в 01:27
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Политика
В Госдуме оценили процесс передачи Киеву задержанных кораблей
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил значение планируемой передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
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Диетолог назвала наименее вредные сладости
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Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Политика
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Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года
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В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
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Сборная Сан-Марино забила первый гол в отборе Евро-2020
Национальная команда Сан-Марино на домашнем поле потерпела поражение в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном.
Политика
Российский вертолет VRT500 оснастят канадскими двигателями
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Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
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Стал известен состав сборной России на первые этапы Кубка мира
Пресс-служба Союза биатлонистов России опубликовала состав мужской и женской команды сборной России на первые этапы Кубка мира.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
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Полагаю, учитывая опыт нескольких предыдущих сезонов, когда нам приходилось работать на этих трассах, мы предпочитали несколько снизить уровень мощности – вероятно, отражением этого стали наши результаты в квалификации.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в «Новом Иерусалиме»
В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в Подмосковье открылась выставка "Шагал: между небом и землей".
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Общество
За хищения на космодроме Восточный осудили 58 человек
Следственный комитет РФ направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах по нарушениям при строительстве космодрома Восточный, уже осуждены 58 человек.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Финансы
Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам
Резкое снижение ключевой ставки Центробанка в конце октября (сразу на пол процентного пункта до 6,5%) ударило по интересам вкладчиков.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
Лукашенко планирует участвовать в президентских выборах в 2020 году
Действующий президент Белоруссии планирует участвовать в президентских выборах, которые должны пройти в стране в 2020 году летом.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
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Интернет
Эксперимент Google обрушил тысячи браузеров Chrome по всему миру
Как сообщает портал The Verge, эксперимент привёл к сбою в «тысячах» корпоративных сетей по всему миру.
Теннис
Медведев не сыграет в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира Даниил Медведев не примет участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет 18-24 ноября в Мадриде.
Политика
Климкин назвал причину успеха Путина в Донбассе
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что президент России Владимир Путин добился значительного успеха в Донбассе благодаря разведению войск.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер годовалый малыш
В Екатеринбурге из-за менингококковой инфекции умер малыш. Ребенку был всего один годик и 10 месяцев.