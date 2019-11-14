Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Политика В Госдуме оценили процесс передачи Киеву задержанных кораблей Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил значение планируемой передачи Киеву трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Происшествия На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.

Автоспорт Джеймс Эллисон: Я бы предпочёл, чтобы поул достался нам Полагаю, учитывая опыт нескольких предыдущих сезонов, когда нам приходилось работать на этих трассах, мы предпочитали несколько снизить уровень мощности – вероятно, отражением этого стали наши результаты в квалификации.

Энергетика Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом» «Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.

Общество За хищения на космодроме Восточный осудили 58 человек Следственный комитет РФ направил в суд в общей сложности 42 уголовных делах по нарушениям при строительстве космодрома Восточный, уже осуждены 58 человек.

Финансы Снижение ключевой ставки ударило по вкладчикам Резкое снижение ключевой ставки Центробанка в конце октября (сразу на пол процентного пункта до 6,5%) ударило по интересам вкладчиков.

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