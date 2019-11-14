Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Пенсионный фонд сэкономил на россиянах более 350 миллиардов

Deita.ruвчера в 01:49

Работающим пенсионерам опять отказали в индексации выплат

Московский Комсомолец14 ноября в 13:30

Дроздов оценил эффект от отказа индексации выплат работающих пенсионеров

Саминвестор14 ноября в 00:45

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Газета.Ru14 ноября в 04:45

Повысятся ли пенсии работающих пенсионеров?

Курьер. Среда. Бердск14 ноября в 02:45

Глава ПФР ответил на вопрос о снятии моратория на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Бизнес.Ру14 ноября в 01:27

В ПФР объяснили, почему не индексируют выплаты работающим пенсионерам

URA.Ru14 ноября в 04:56
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Энергетика

Белоруссия рассчитывает на снижение цены на газ из России в 2020 году

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск рассчитывает на снижение стоимости российского газа в 2020 году и ведёт об этом переговоры с Москвой.
RT на русском 05:24
Наука

Кофе может продлить жизнь человека

Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Политическая Экспертиза 15 ноября в 21:24
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Спорт-Экспресс 03:49
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

РИА Новости 05:21
Политика

Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:23
Политика

Лукашенко отказался менять конституцию к выборам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует менять конституцию страны к президентским выборам, которые состоятся в 2020 году.
Lenta.ru 04:03
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые с нескрываемой тревогой проинформировали общественность о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru вчера в 15:24
Армия и оружие

ЗРК С-400 поступят на турецкое боевое дежурство к весне

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев заявил, что российские зенитные ракетные комплексы С-400 будут поставлены на боевое дежурство армии Турции до весны.
Известия 05:35
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Происшествия

Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли в больницу с похорон

Мать аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета, в убийстве которой признался бывший доцент вуза Олег Соколов, увезли в больницу с похорон дочери.
РБК вчера в 08:13
Политика

Помпео ответил на вопрос о непризнании США Крыма и признании Голан

Госсекретарь США Майк Помпео, отвечая на вопрос о непризнании Крыма российским со стороны США и признании Голанских высот территорией Израиля, заявил о «фактических обстоятельствах».
RT на русском 15 ноября в 14:26
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Футбол

Перес определился с четырьмя приоритетными трансферными целями «Реала»

Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды.
Чемпионат 02:30
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Футбол

Дзюба назвал пощечиной поражение сборной России от Бельгии

Поражение от команды сборной Бельгии в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года указало футболистам российской сборной на их ошибки, заявил капитан команды России Артем Дзюба.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru 15 ноября в 18:05
Хоккей

Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка

Sports.ru 04:18
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

Польша нашла замену российскому газу

Вожняк подсчитал, что портфель СПГ и производство в Северном море вкупе даст около 4 миллиардов кубометров.
ТВ Центр 15 ноября в 07:48
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru 04:04
Общество

В Венеции подготовились к новому наводнению

В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета Repubblica.
Интерфакс 04:23
Происшествия

Автомобиль с детьми упал в реку в Санкт-Петербурге

Автомобиль, в котором находились двое маленьких детей в возрасте пяти месяцев и девяти лет, упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 17:36
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Гаджеты

В WhatsApp появится темная тема

В мессенджере WhatsApp, который принадлежит компании Facebook, появится темная тема.
UfaTime.ru вчера в 23:59
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Космос

NASA нашло на Марсе повышенный уровень кислорода

Эксперты NASA опубликовали данные, что единственный функционирующий на Марсе ровер Curiosity смог обнаружить повышенный уровень кислорода на планете.
Новые Известия 14 ноября в 06:17
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Авто

Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора

Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Автоновости дня 01:09
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете

Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 02:17
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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