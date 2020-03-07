Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 омички, из них три женщины в возрасте старше 90 лет.

с чего всё началось

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.

В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

Хоккей Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Общество ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество На севере Италии может быть введен строгий карантин По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.