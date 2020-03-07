Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.
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с чего всё началось
Из 53,7 тысячи омичек в возрасте 80 лет и старше продолжают трудиться 132 омички, из них три женщины в возрасте старше 90 лет.РИА СуперОмсквчера в 01:26
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Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин повторил достижение капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, набрав 70 очков за результативность в регулярном чемпионате НХЛ в 11-й раз, сообщает пресс-служба лиги.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Здоровье
Врач предостерёг российских вегетарианцев от опасной болезни
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о проблеме авитаминоза, с которой могут столкнуться только вегетарианцы.
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Общество
ВОЗ не надеется, что коронавирус исчезнет к лету
Всемирная организация здравоохранения не питает надежд относительного того, что коронавирус исчезнет с наступлением лета, как это обычно происходит с вирусом гриппа.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу из-за коронавируса
Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
Общество
На севере Италии может быть введен строгий карантин
По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина хотела покончить с собой за две недели до родов
Российская певица Надежда Бабкина столкнулась с тяжелой депрессией за две недели до родов.
Хоккей
В первой игре после аварии за «Рейнджерс» Шестёркин пропустил гол с нулевого угла
На момент написания новости хозяева ведут – 2:1. В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.
Общество
Украинские радикалы захотели сжечь русскоязычный лицей
Мельник отметила, что периодически националисты призывают «сжечь, расстрелять» лицей и ищут некую «тайную комнату русского мира».
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Общество
В Минфине предложили конфисковать незаконно выведенную валюту
В Министерстве финансов РФ озвучили предложение разрешить конфискацию незаконно выведенной из страны валюты.
Общество
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Вашингтоне
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер сообщила, что, предположительно, в столице США выявлен первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Здоровье
В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса
Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Общество
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Российский премьер подписал документ о выделении денег для увеличения зарплат медицинского персонала.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
Политика
МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17
Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
Политика
Зеленский заявил о возможном выходе Украины из «нормандского формата»
Украина готова выйти из «нормандского формата» через год, если обстановка в Донбассе не изменится, а соответствующие стороны не реализуют международные соглашения.