Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении ПФР Наталья Смигасевич. По ее словам, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.
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с чего всё началось

Названа самая большая пенсия омички: размер впечатляет

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о проблеме авитаминоза, с которой могут столкнуться только вегетарианцы.
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В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

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Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Певица Кэти Перри и актер Орландо Блум отложили свадебную церемонию из-за вспышки коронавируса, сообщает People со ссылкой на осведомленный источник.
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По имеющейся информации, правительство Италии планирует в ближайшее время ввести карантин во всей области Ломбардия, а также в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19.
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Российская певица Надежда Бабкина столкнулась с тяжелой депрессией за две недели до родов.
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На момент написания новости хозяева ведут – 2:1. В составе «Рейнджерс» отличились Филип Хитил и Мика Зибанеджад, автором результативной передачи на которого стал российский форвард Павел Бучневич.
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В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
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Дочь бывшего вратаря «Зенита» Ксения была поймана полицейскими в Петербурге при продаже нескольких таблеток экстази.
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В Китае 27 человек за сутки стали жертвами коронавируса

Число подтвержденных случаев нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось до 80 695. При этом 27 инфицированных умерли.
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Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
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МИД РФ уличил Нидерланды в давлении на суд Гааги по делу MH17

Нидерланды хотят оказать давление на суд Гааги в преддверии процесса по MH17.
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Зеленский заявил о возможном выходе Украины из «нормандского формата»

Украина готова выйти из «нормандского формата» через год, если обстановка в Донбассе не изменится, а соответствующие стороны не реализуют международные соглашения.
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