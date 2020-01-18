Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
Читать в источнике
Комментировать2660
с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

Подробнее о событии

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика

Украинцы выступили за свободное использование русского языка

Русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным, заявили 75% опрошенных в ходе исследования, проведенного украинским фондом «Демократические инициативы» имени Ильки Кучерива.
Взгляд.ру 07:39
Спорт

Путин назначил Олега Матыцина министром спорта

Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
ТАСС 13:11
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Происшествия

Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Вести.Ru 12:31
Политика

Путин назвал сбалансированным новый состав правительства

Президент России Владимир Путин назвал очень сбалансированным новый состав правительства России, отметив очень большое обновление в кабмине.
RT на русском 12:24
Политика

Краснов сообщил Путину о планах на посту генпрокурора

Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в случае назначения он планирует осуществлять обратную связь с населением и бороться с коррупцией.
RT на русском 08:35
Шоу-бизнес

Старший сын Никаса Сафронова сделал предложение Анастасии Волочковой

Дмитрий Сафронов, старший сын художника Никаса Сафронова, сделал предложение Анастасии Волочковой, о чем рассказал сам творец на вечеринке в честь 44-летия артистки, сообщает URA.ru.
Народные новости вчера в 22:10
Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
РБК вчера в 20:30
Хоккей

Петерссон не поможет «Динамо» в матче с «Ак Барсом» из-за болезни

Шведский форвард московского "Динамо" Андре Петерссон не примет участия в матче КХЛ против казанского "Ак Барса" из-за болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 11:17
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру 14:25
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Политика

Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «Дом.РФ»

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития.
РБК 11:36
Футбол

«Челси» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.
Sports.ru 07:21
Кино

В продолжении «Матрицы» не появится агент Смит

Афиша Daily 14:20
Спорт

Ватерполисты сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло нанесла поражение команде Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в Будапеште.
Матч ТВ вчера в 12:39
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия 09:44
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 21 января.
RT на русском 00:16
Шоу-бизнес

Гарри Галкин спел песню на французском языке

Сын Максима Галкина сидит на стуле с поет песню на французском языке, за кадром слышно, что кто-то играет на фортепиано.
Дни24 02:52
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 07:45
Происшествия

В Ростове-на-Дону аварийно сел летевший в Нижний Новгород Superjet

В аэропорту Ростова-на-Дону совершил аварийную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Нижний Новгород.
Газета.Ru 10:50
Политика

Трамп призвал Европу отказаться от газа из недружественных стран

Выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошло в привычной для него манере - страна процветает благодаря нему, и на Земле нет лучше места, чем Соединенные Штаты.
Газета.Ru 13:05
Политика

Новым вице-мэром Москвы по строительной политике стал Андрей Бочкарев

Бочкарев занял кресло перешедшего в правительство Марата Хуснуллина.
Эхо Москвы 13:30
Игры

В честь Half-Life: Alyx все части Half-Life стали временно бесплатными

Сегодня утром некоторые пользователи Steam получили уведомление о том, что сборник Half-Life стал бесплатным вплоть до мартовского релиза Half-Life: Alyx.
Игромания.ру 14:13
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Джонсоном в Берлине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине.
RT на русском 04:18
Общество

Для российских учителей хотят ввести понятие «педагогическая тайна»

В России предложили ввести для работников образовательной сферы аналог врачебной тайны — так называемую, педагогическую тайну.
В Городе N 05:30
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Коммерсантъ 06:37
Здоровье

В США появился первый заболевший новым типом коронавируса

В американском штате Вашингтон подтвержден первый случай заболевания в США новым типом коронавируса, ранее зафиксированном в Китае, сообщает издание The New York Times.
Интерфакс 14:05
Музыка

Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen

РБК вчера в 15:21
Футбол

Гендиректор «Сочи» прокомментировал аренду Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко предположил, почему "Зенит" еще не объявил о переезде Александра Кокорина в их клуб на правах аренды.
РИА Новости 10:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное