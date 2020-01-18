Экономика
RT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
Читать в источнике
Оценить2809
с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:35, Ашберн
Происшествия
Кончаловский заявил о пропаже сына
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Общество
Двух «подозрительных» россиян задержали в Давосе в преддверии форума
Двое россиян были задержаны в Давосе полицией кантона Граубюнден за несколько месяцев до начала Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщают швейцарские СМИ.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
Технологии
Умные колонки с «Алисой» научились вызывать такси
После запроса «Алиса, вызови такси» голосовой помощник уточнит адреса отправления и назначения и назовёт условия поездки.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Общество
Ресин заявил об ошибках при сносе гостиницы «Россия»
Власти Москвы поторопились со сносом гостиницы «Россия», это было ошибкой, заявил в интервью «РБК Недвижимость» бывший руководитель московского Стройкомплекса Владимир Ресин.
Футбол
Гендиректор «Сочи» прокомментировал информацию об аренде Кокорина
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о ситуации вокруг аренды форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Шоу-бизнес
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах
Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке
Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Политика
Госдума может запретить приравнивать СССР к нацистской Германии
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила с инициативой защитить историю СССР от попыток приравнять Союз к нацистской Германии.
Шоу-бизнес
Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники
Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Технологии
Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Политика
Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в отставку
Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал рапорт об отставке.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Общество
В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
Политика
В России сменится министр просвещения
Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Общество
Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Происшествия
В Марий Эл в ДТП погибли три сотрудника скорой помощи
Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.
Политика
Госдума одобрила законопроект о введении должности зампреда Совбеза
Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
Спорт
Глава USADA выступил за публичные слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Футбол
FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении
Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце
Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Финансы
Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов
Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).