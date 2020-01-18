Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Общество

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RT на русском 10:56
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Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
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Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах

Сын Собчак объявил о желании всегда жить на Мальдивах Телеведущая активно приучает малолетнего Платона к роскоши.
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Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь подал рапорт об отставке.
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В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
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В Госдуму внесен проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

Проект закона предлагает право досрочного выхода на пенсию в 60 лет для мужчин, и в 55 лет для женщин, у которых в одном браке имеется четверо или больше детей.
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В России сменится министр просвещения

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Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

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В Марий Эл в ДТП погибли три сотрудника скорой помощи

Смертельное ДТП с участием машины скорой помощи и грузовика произошло в Марий Эл.
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Политика

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Государственная дума одобрила законопроект о введении должности заместителя председателя Совета Безопасности России.
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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за проведение публичных слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
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FA обвинила «Манчестер Юнайтед» в неспортивном поведении

Федерация футбола Англии (FA) обвинила игроков "Манчестер Юнайтед" в неспортивном поведении в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля", сообщает Sky Sports.
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Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы вчера в 00:05
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Внешний долг России достиг почти полтриллиона долларов

Сумма внешнего долга России в 2019 году составила $481,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Центробанк России (ЦБ).
Газета.Ru 09:13
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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