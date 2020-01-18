К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

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