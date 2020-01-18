Экономика
RT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
Читать в источнике
Оценить2789
с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:40, Ашберн
Энергетика
Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов
Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Политика
Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию
Профильный Комитет по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник, 21 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
Культура
Сати Спивакова защитила Юсифа Эйвазова от обвинений в национализме
Популярная российская ведущая Сати Спивакова на своей странице в Instagram прокомментировала сегодня фейковые обвинения оперного певца Юсифа Эйвазова в нежелании выступать на одной сцене с армянской певицей Рузанной Манташьян.
Футбол
Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»
Происшествия
Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска
Армия и оружие
В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД
Происшествия
В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево
На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Общество
СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду
Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
Футбол
Сульшер прокомментировал слова Невилла о руководстве «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не стал отвечать на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла относительно руководства английского клуба.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Армия и оружие
Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном
Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Политика
Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства
Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
Здоровье
В России появились новые правила лечения по полису ОМС
С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
Игры
Konami может выпустить две новые Silent Hill
Политика
Порошенко приведут на допрос принудительно
Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Политика
Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
Кино
Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно
МВД И Минюсту России поручили проработать вопрос о положениях, которые будут наказывать россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Шоу-бизнес
Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке
Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
Происшествия
Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена
Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
Здоровье
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в город Ухань
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от поездок в город Ухань из-за вспышки опасного коронавируса.
Общество
Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Общество
Материнский капитал на первенца начнут выплачивать весной
Выплата за второго ребенка будет увеличена на 150 тысяч рублей. За первые 2 недели этого года в Нижегородской области родилось 344 первенца.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей
В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".