Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, введенная ранее из-за временного прекращения поставок из России, отменена, сообщил председатель "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.
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Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота

По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
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Политика

Профильный комитет одобрил изменения Президента РФ в Конституцию

Профильный Комитет по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник, 21 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
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Сати Спивакова защитила Юсифа Эйвазова от обвинений в национализме

Популярная российская ведущая Сати Спивакова на своей странице в Instagram прокомментировала сегодня фейковые обвинения оперного певца Юсифа Эйвазова в нежелании выступать на одной сцене с армянской певицей Рузанной Манташьян.
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Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

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Злая кошка два дня продержала на кухне жительницу Архангельска

Российская газета 05:12
Общество

Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе

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В ДНР выстрелом в спину убили замкомандующего спецназом МВД

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В центре Калуги похожие на волков звери загнали мужчину на дерево

На набережную, откуда звонил загнанный животными на дерево мужчина, наряд все-таки выслали, но никаких стай волков или собак не обнаружили.
Вести.Ru 05:20
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
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Общество

СМИ узнали о поездке принца Гарри к Меган Маркл и сыну в Канаду

Принц Гарри вылетел из Великобритании в Канаду, где находятся его супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи, сообщили газеты The Sun и The Telegraph.
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Сульшер прокомментировал слова Невилла о руководстве «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не стал отвечать на слова экс-игрока «красных дьяволов» Гари Невилла относительно руководства английского клуба.
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Армия и оружие

В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Известия вчера в 15:09
Армия и оружие

Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины».
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия 07:11
Политика

Михаил Мишустин представит президенту новый состав правительства

Во вторник, 21 января в конце рабочего дня, премьер-министр России Михаил Мишустин намерен представить президенту страны Владимиру Путину новый состав правительства.
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Здоровье

В России появились новые правила лечения по полису ОМС

С 1 января 2020 года в программе лечения по полису ОМС появились новые услуги и сократились сроки ожидания отдельных жизненно важных процедур и исследований.
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Игры

Konami может выпустить две новые Silent Hill

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Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
Политика

Медведев перестал быть подписчиком правительства в Instagram

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев больше не является подписчиком российского правительства в Instagram.
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Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно

МВД И Минюсту России поручили проработать вопрос о положениях, которые будут наказывать россиян, неоднократно совершающих правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 21:10
Происшествия

В Дагестане мошенники продавали пост мэра за десять миллионов рублей

РИА Новости 05:10
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

Экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена.
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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в город Ухань

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) рекомендует россиянам заранее планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от поездок в город Ухань из-за вспышки опасного коронавируса.
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Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.
Коммерсантъ 06:37
Общество

Материнский капитал на первенца начнут выплачивать весной

Выплата за второго ребенка будет увеличена на 150 тысяч рублей. За первые 2 недели этого года в Нижегородской области родилось 344 первенца.
Время Н вчера в 10:03
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru 06:10
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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