Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

Глава ПФР рассказал, как будут расти пенсии к 2022 году

REGNUM18 января в 02:13
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:41, Ашберн
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Столтенберг заявил о способных заглянуть вглубь РФ беспилотниках НАТО

Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.
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СМИ узнали о возможном отказе РФС признать переизбрание Прядкина

Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочные перевыборы президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергея Прядкина нелегитимными в связи с нарушением процедуры.
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Газета.Ru 10:25
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В морском порту Владивостока обнаружили радиоактивный автомобиль

Как рассказал начальник подразделения таможенного контроля за радиоактивными материалами таможни Владивостока Максим Шестернин, после аварии на японской атомной станции "Фокусима-1", в период с 2011 по 2017 годы в регионе было выявлено более 870 таких товаров.
Вести.Ru 02:03
Политика

Украинский Boeing 737 был сбит в Иране двумя ракетами ЗРК «Тор-М1»

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Экономика

Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 06:07
Кино

Видео: фанаты превратили Генри Кавилла из «Ведьмака» в Киану Ривза

Энтузиасты заменили Генри Кавилла на Киану Ривза в сериале «Ведьмак».
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В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Политика

Максим Орешкин не войдет в новый состав правительства РФ

Нынешний министр экономического развития Максим Орешкин не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
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Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.
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Политика

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Накануне.Ru 04:35
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
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Жалобы министра возмутили украинских пользователей соцсетей, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
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Технологии

Дуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
Газета.Ru 10:22
Футбол

«Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евро

«Реал» объявил о переходе полузащитника Рейньера из «Фламенго». 18-летний бразилец подписал контракт сроком до 2026 года.
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Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Армия и оружие

Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой

Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
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«Спартак» объявил об уходе Джано Ананидзе

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Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

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Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
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Как заявляют в Роспотребнадзоре, разработанные средства дают возможность обнаруживать заболевание уже на ранних стадиях, что позволяет осуществлять экстренную лабораторную диагностику случаев, подозрительных на инфекцию, вызванную новым коронавирусом.
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Игры

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam перед выходом Half-Life: Alyx

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Общество

Глава ПФР рассказал о снижении числа пенсионеров в стране

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в беседе с «Российской газетой» заявил о снижении числа пенсионеров в стране.
RT на русском 00:48
Происшествия

Массовое захоронение убитых фашистами детей обнаружили под Псковом

Массовое захоронение детей, уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), обнаружили в Пыталовском районе Псковской области.
Газета.Ru 09:35
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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