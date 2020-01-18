Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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Известия18 января в 01:11

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ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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