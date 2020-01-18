Экономика
ИзвестияВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году
Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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