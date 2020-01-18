К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

с чего всё началось

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Политика Максим Орешкин не войдет в новое правительство Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.

Политика Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава В список кандидатур были включены медийные лица из сферы здравоохранения, а также люди, не имеющие прямого отношения к медицине, но популярные среди чиновников и врачей.

Политика Президент Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию страны Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Политика Порошенко приведут на допрос принудительно Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Транспорт В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час» Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.

Общество Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.

Общество Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.

Политика Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.

Политика Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Общество Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале Депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала слова телеведущей Алены Водонаевой о целесообразности материнского капитала бредом, который оскорбляет и унижает россиян.

Общество Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.