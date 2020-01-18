Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о росте пенсии к 2022 году. Как он заявил в интервью «Российской газете», к 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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Калининградстат рассказал, насколько выросли пенсии в регионе за десять лет

Клопсвчера в 07:07

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Политика

Максим Орешкин не войдет в новое правительство

Новым руководителем Минэкономразвития может стать Максим Решетников, с 2017 года возглавляющий Пермский край, сообщили РБК два источника, близких к правительству.
РБК 06:59
Политика

Российские врачи проголосовали за нового главу Минздрава

В список кандидатур были включены медийные лица из сферы здравоохранения, а также люди, не имеющие прямого отношения к медицине, но популярные среди чиновников и врачей.
Live24 01:15
Политика

Президент Владимир Путин внес проект поправок в Конституцию страны

Президент страны Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».
ТВ-Енисей вчера в 21:37
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Известия 04:33
Футбол

Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Российская газета 02:44
Общество

Украинцев возмутила жалоба министра образования на низкую зарплату

Украинцы напомнили министру, что по стране средняя зарплата в три раза меньше, чем у Новосад, сообщает телеканал «360».
Известия 04:53
Происшествия

В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда

Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Российская газета 06:28
Здоровье

Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в понедельник подтвердил возможность передачи пневмонии нового типа от человека к человеку.
ТАСС вчера в 11:30
Экономика

Россия не пустила казахстанскую нефть в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не пустила в республику казахстанскую нефть.
Lenta.ru 07:00
Политика

Порошенко приведут на допрос принудительно

Экс-президент Украины Петр Порошенко без уважительной причины не явился во вторник на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
ТАСС 06:51
Политика

В Иране предложили многомиллионную награду за убийство Трампа

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамзе предложил награду за убийство президента США Дональда Трампа.
РЕН ТВ 06:27
Транспорт

В Петербурге из-за транспортной реформы появится «проездной на час»

Петербуржцам, которым придется ездить с пересадками после отмены маршруток в 2020 году в результате транспортной реформы, решили помочь единым проездным билетом на 60 минут.
REGNUM 04:00
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Здоровье

Украина заняла второе место в Европе по темпам распространению онкологии

Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения онкологических заболеваний.
ИА Новороссия 07:01
Шоу-бизнес

Питта и Энистон сняли обнимающимися и счастливыми на красной дорожке

Питт получил награду за роль в фильме "Однажды в Голливуде", а Энистон - за сериал "Утреннее шоу".
ТВ Центр вчера в 01:09
Общество

Госдума рассмотрит вариант досрочной пенсии для многодетных

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей. Речь идет о родителях четырех и более детей.
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Армия и оружие

Столтенберг: у НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники

РИА Новости вчера в 21:18
Общество

Счастливая Меган Маркл замечена на прогулке с сыном в Канаде

Возможно, скоро к прогулкам сияющей от счастья герцогини присоединится и ее супруг: принц Гарри уладил все дела в Англии, посетил несколько официальных мероприятий и уже прилетел в Канаду.
Super.ru 03:02
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости вчера в 17:49
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

Вести.Ru 05:15
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Музыка

Британский монетный двор выпустил монету в честь группы Queen

Британский Королевский монетный двор анонсировал выпуск серии монет, посвященной легендам мира музыки, которая стартует с группы Queen, сообщает пресс-служба предприятия.
Известия вчера в 21:40
Армия и оружие

В Донецке убили замкомандира полка МВД ДНР

В Донецке неизвестные застрелили заместителя командира полка СпН ВВ МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Алексея "Грина".
Газета.Ru 02:34
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Коммерсантъ вчера в 14:20
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарем Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарем Совбеза страны, передает «БелТА».
Rambler News Service вчера в 05:08
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Общество

Поклонская раскритиковала заявление Водонаевой о маткапитале

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала слова телеведущей Алены Водонаевой о целесообразности материнского капитала бредом, который оскорбляет и унижает россиян.
iReactor 03:05
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Политика

Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России.
RT на русском 04:42
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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