Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ruвчера в 21:21

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС00:32

Пенсионный фонд объявил размер пенсий в 2022 году

REGNUMвчера в 22:55

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия01:11

В ПФР рассказали, как изменится пенсия за два года

Комсомольская правда00:57

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Газета.Ru00:57
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Общество

Синоптики заявили, что февраль в России будет холоднее января

В феврале средняя температура воздуха в стране будет ниже январских значений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Ореанда-Новости вчера в 09:58
Политика

Пушков прокомментировал слова Помпео об отставке правительства России

Политика России в отношении Соединенных Штатов не изменится, заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова госсекретаря США Майка Помпео по поводу отставки кабинета министров РФ.
Известия вчера в 23:46
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Политика

Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы

Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Росбалт вчера в 06:48
Хоккей

Окровавленный Овечкин, получивший клюшкой в лицо, попал на видео

Экспресс газета вчера в 04:35
Футбол

Гендиректор «Ахмата»: контракт Глушакова? Сейчас нужно исправлять позицию клуба

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Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 18:53
Культура

Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

Димитрин вместе с Журбиным создали первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика". Ее представили на сцене в 1975-м году.
РИА Новости 00:49
Политика

РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство

Константин Чуйченко и Ольга Голодец, исполняющие обязанности вице-премьеров, не войдут в состав нового правительства Михаила Мишустина.
РИА Новости вчера в 15:23
Футбол

Стала известна сумма, за которую «Динамо» покупает Соболева

Евро-футбол.ру вчера в 14:00
Авто

Названы пять систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля

Новые автомобили вчера в 11:54
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России

В конце следующей недели в центральных и северо-западных регионах России понизится температура, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 00:42
Политика

Госдума утвердила Мишустина премьером

После короткого рамочного выступления Михаила Мишустина, который уделил особое внимание теме нацпроектов и цифровизации экономики, спикер Госдумы Вячеслав Володин предоставил слово представителям фракций, которые задали вопросы кандидату в премьеры.
Московский Комсомолец 16 января в 07:27
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa вчера в 02:18
Футбол

«Ювентус» предложил «Барселоне» обмен игроками

«Ювентус» заинтересован в обмене игроками с «Барселоной», сообщает La Repubblica.
Чемпионат вчера в 15:33
Здоровье

В Росздравнадзоре рассказали, сколько ждать приема у онколога с учетом изменений 2020 года

С 1 января 2020 года вступили в силу изменения об оказании бесплатной медицинской помощи. В Росздравнадзоре подготовили памятку новшеств.
Каскад 16 января в 05:14
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернутся к прежней жизни.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:19
Общество

Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами

В кузове аппаратной три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами и видеотелефоном.
РИА Новости вчера в 20:04
Здоровье

Вода может помочь в борьбе с лишним весом

Ugpressa.ru вчера в 03:19
Общество

Милонов предложил сослать Водонаеву на остров за слова о маткапитале

РИА Новости вчера в 12:40
Здоровье

«Нас и так прессовали за 108-е… Теперь года не хватило, чтобы раскрутить маховик льготного выкупа земли»

Глава Минздрава акцентировал внимание на том, что в следующем году серьезно вырастут объемы бесплатной медпомощи при онкологических заболеваниях: будет дополнительно оплачиваться несколько видов основных исследований – компьютерная томография, МРТ, ангиография, УЗИ сердечно-сосудистой системы, эндоскопическое диагностическое исследование, молекулярно-генетическое и гистологическое исследования.
Коммерческие Вести 15 января в 22:44
Единоборства

Макгрегор и Серроне прошли процедуру взвешивания на UFC 246

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях и американский боец Дональд Серроне прошли взвешивание в преддверии турнира UFC 246.
Газета.Ru вчера в 13:36
Общество

Рак диагностировали у Михаила Жванецкого

От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:46
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В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек

В результате чего за трое суток погибли 28 мирных жителей, рассказали журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС).
ТАСС вчера в 21:04
Происшествия

Метель спровоцировала несколько массовых ДТП под Барнаулом

В Алтайском крае разыгралась метель, ставшая причиной сразу нескольких массовых ДТП с погибшими и пострадавшими, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 04:33
Экономика

Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 05:10
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Детройт» в матче НХЛ, Малкин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в овертайме обыграл «Детройт Ред Уингз».
RT на русском 00:10
Происшествия

Три человека пострадали при нападении в ресторан в Японии

Вооруженные ножами преступники ворвались в ресторан в Японии и ранили трех сотрудников, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 23:23
Биатлон

Россиянки не попали в топ-10 биатлонной эстафеты этапа в Рупольдинге

Pravda.Ru вчера в 09:57
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в штате Юта

Четыре человека были убиты во время стрельбы в Грантсвилле, штат Юта (США).
Известия 00:27
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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