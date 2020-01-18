Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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В ПФР объявили, какой будет пенсия в 2022 году

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URA.Ruвчера в 21:21

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РИА Новости02:03

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00
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Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

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Московский Комсомолец вчера в 00:36
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Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

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Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
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Политика

Россия призывает ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании

Министерство иностранных дел России призывает международные правозащитные организации, в числе которых ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы, дать оценку принятому на Украине закону "Об общем среднем образовании".
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Как сообщила Вяльбе, в состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место вошли: у мужчин - Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин, у женщин - Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.
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Десятилетняя девочка, пропавшая в Новосибирской области, найдена живой

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Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

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РИА Новости вчера в 12:40
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В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

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По «Нарве» восстановили движение после смертельного ДТП с пешеходом

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Крещенский сочельник отмечают 18 января

В праздник и в Крещенский сочельник совершается Великое водоосвящение.
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Туман стал причиной столкновения 20 машин на трассе «Дон»

На место происшествия выехал министр МВД Адыгеи генерал-майор Владимир Алай. Причиной массового ДТП могли стать туман и гололед.
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Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС

Занять пост премьер-министра Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину.
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Рублев выиграл второй подряд турнир ATP, победив в Аделаиде

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Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

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Журналист Азар анонсировал пикеты у администрации президента

Журналист Илья Азар собирается устроить одиночный пикет перед администрацией президента РФ в знак протеста против изменений в Конституции.
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Скоро The Elder Scrolls Online получит официальную русскую локализацию

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Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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