Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правда18 января в 06:05

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23

ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00
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Политика

Встреча Путина и Эрдогана началась в Берлине

В немецкой столице в преддверии конференции по урегулированию ливийского кризиса началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
NewInform вчера в 07:27
Космос

Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет

Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, в том числе 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
РИА Новости вчера в 19:06
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Военное дело 01:16
Кино

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Телеканал 360° 00:38
Спорт

Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA

Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
ProstoProSport вчера в 07:08
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Новые автомобили вчера в 23:04
Общество

Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета 00:20
Экономика

Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
Спорт

Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Нева Спорт вчера в 07:46
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 17 января в 10:13
Шоу-бизнес

Дарья Жукова вышла замуж за миллиардера

Дарья Жукова, экс-супруга Романа Абрамовича, вновь вышла замуж. Ее избранник — греческий миллиардер Ставрос Ниархос.
Рамблер вчера в 10:15
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Армия и оружие

В Ираке после ракетного удара Ирана по базе «Айн аль-Асад» погибли более 100 военных США

Кэтрин Шакдам, аналитик и политический эксперт, на сайте Citizen Truth сообщила, что из-за ракетного обстрела иранскими ПВО американской базы «Айн аль-Асад» более 100 военных погибли в Ираке.
NewInform 18 января в 11:36
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Экономика

Экономика КНДР начала расти быстрее российской

Рост ВВП Северной Кореи в 2019 году составил 1,8 процента, а в 2020-м и 2021-м, согласно прогнозам, он достигнет уровня 2,2 и 2,8 процента соответственно.
Lenta.ru 02:03
Общество

Маткапитал за первого ребенка начнут давать уже весной

В России приступили к исполнению данных президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию поручений.
Урал-пресс-информ 00:43
Политика

Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев

Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
РИА Новости вчера в 18:50
Единоборства

Тактаров назвал ошибки Макгрегора в бою с Серроне

Lenta.ru 01:43
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец 18 января в 02:39
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

РИА Новости 00:19
Армия и оружие

Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии

Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Известия вчера в 15:51
Армия и оружие

США заблокировали проход военного конвоя РФ в Сирии

Рамблер вчера в 07:45
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета вчера в 04:01
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 22:08
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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