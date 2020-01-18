Экономика
РБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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с чего всё началось
К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.Российская газета17 января в 19:00
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40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
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