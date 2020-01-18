Экономика

РБКРБКВ Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18 290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает «Российская газета».
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В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газета17 января в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости18 января в 09:03

Глава ПФР: К 2022 году пенсии вырастут на 18%

Комсомольская правда18 января в 06:05

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газета17 января в 19:00

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия18 января в 01:11

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС18 января в 00:32

В ПФР рассказали, когда пенсия в России будет выше 18 тысяч рублей

URA.Ru17 января в 21:21

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК18 января в 02:23
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Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru вчера в 08:20
Происшествия

Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 22:08
Происшествия

В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы

Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Российская газета вчера в 23:16
Футбол

Шюррле назвал причину спада в своей игре

RT на русском вчера в 14:27
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Шоу-бизнес

Слезы Дженнифер Энистон, веселье Брэда Питта и другие интересные моменты SAG Awards-2020

Предоскаровская гонка выходит на финишную прямую — в Лос-Анджелесе вручают одну кинонаграду за другой.
Woman.ru вчера в 22:40
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня вчера в 05:41
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Энергетика

«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru 17 января в 10:40
Здоровье

Любимый россиянами продукт оказался опасен для здоровья

Российские специалисты утверждают, что мед один из самых переоцененных человеком продуктов.
Primpress.ru вчера в 21:30
Общество

Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
РБК вчера в 18:23
Происшествия

Акцию антифашистов в Киеве забросали петардами

Сообщается, что задержанные закидали петардами участников согласованной ранее акции на площади Михайловской.
REGNUM вчера в 18:01
Политика

Медведев назвал ключевую задачу нового правительства

Рост реальных доходов населения является ключевой задачей нового правительства, заявил бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев, назначенный ранее на должность заместителя главы Совета безопасности, в интервью «Первому каналу», фрагмент которого опубликован на сайте телеканала.
Rambler News Service вчера в 05:26
Политика

Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине

Lenta.ru вчера в 18:36
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT — NSR (@nsrsportsmusic) January 19, 2020 За два дня до боя президент спортивной организации UFC Дана Уайт заявил, что если ирландский боец Конор Макгрегора победит Дональда Серроне, то это даст ирландцу шанс на титульный бой в легком весе.
АБН вчера в 05:20
Экономика

На 2020 год изменили коэффициенты-дефляторы

Значения ранее утвержденных коэффициентов-дефляторов на 2020 год понижены.
Бухгалтерия.ру 17 января в 01:00
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета вчера в 05:58
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Политика

Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем.
РБК вчера в 21:24
Кино

Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США

Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).
Вечерняя Москва вчера в 23:29
Футбол

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита»

Sports.ru вчера в 14:34
Политика

США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок

Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли совместное заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли совместное заявление и призвали к прекращению всех военных передвижений на территории страны, в том числе в рамках оказания сторонам конфликта непосредственной помощи.
ТАСС вчера в 15:03
Политика

Трамп категорически отверг обвинения по импичменту

Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.
Известия 18 января в 19:10
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".
Московский Комсомолец 18 января в 02:39
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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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