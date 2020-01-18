Экономика

ИзвестияИзвестияВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Средний размер пенсий в России к 2022 году увеличится до 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказал в опубликованном в субботу, 18 января, интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

К 2022 году средний размер пенсий в России вырастет до 18 290 рублей - это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году. Об этом в интервью "РГ-Неделя" рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Российская газетавчера в 19:00

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ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году

РИА Новости09:03

В ПФР рассказали о росте пенсии к 2022 году

RT на русском02:53

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18% к 2022 году

Известия01:11

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

РБК02:23

Глава ПФР рассказал, как вырастут пенсии за два года

Коммерсантъ02:36

Глава ПФР рассказал, как увеличится пенсия за два года

ТАСС00:32

В ПФР рассказали, какой будет пенсия через год

Российская газетавчера в 19:00
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Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне

Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
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Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
РБК 07:43
Политика

Мишустин назвал приоритеты в работе на посту премьер-министра

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления деятельности будущего кабинета министров, сообщает «Интерфакс».
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Происшествия

При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Политика

Варшава предъявила список похищенных Москвой предметов искусства

Посольство Польши в Москве предъявило список похищенных и уничтоженных СССР предметов польской культуры.
Lenta.ru 08:31
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Температура в центре и на северо-западе России резко снизится до минусовых значений, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Газета.Ru 02:37
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В Курске откроется «Дом культур»

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Городские известия (г. Курск) 16 января в 04:54
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Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК 09:55
Политика

Bloomberg: Орешкин станет помощником президента по экономике

Как сообщает Bloomberg, нынешний помощник Владимира Путина Андрей Белоусов получит должность первого вице-премьера.
RuNews24.ru вчера в 09:03
Политика

Мария Захарова ответила на слова Венедиктова о Лаврове

Ранее главред "Эха Москвы" негативно оценил слова Сергея Лаврова о том, что для США международное право — это дело десятое.
Piter.tv 07:13
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости 16 января в 17:21
Политика

США могут разрешить бизнесменам подкупать чиновников за рубежом

Администрация президента США рассматривает возможность внесения изменений в закон 1977 года о коррупционных практиках за рубежом, он запрещает компаниям давать взятки иностранным чиновникам.
News.ru 10:22
Происшествия

Крупный пожар в Самаре — горит ресторан

Пожарные в Самаре борются с огнем, охватившим кровлю ресторана «Золотая пагода» в Кировском районе города, сообщает пресс-служба Управления МЧС по Самарской области.
BFM.ru 09:40
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Макгрегор и Серроне показали одинаковый вес перед поединком

Поединок между Макгрегором и Серроне пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Прямую трансляцию боя покажет телеканал РЕН ТВ 19 января в 6:00 мск.
Известия вчера в 18:39
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
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Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
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Иран подтвердил, что передаст Украине черные ящики со сбитого Boeing

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Умер создатель первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

В Санкт-Петербурге скончался драматург Юрий Димитрин, известный как соавтор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».
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У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
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Сборная России по хоккею победила Канаду на юношеских ОИ

Сборная России по хоккею обыграла Канаду в первом матче группового этапа юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.
RT на русском 10:40
Экономика

Путин рассказал, как Россия может обогнать среднемировые темпы роста

15 января, обращаясь с посланием Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, как можно обогнать мировые темпы роста ВВП.
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Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

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Экс-футболист «Крыльев Советов» находится на просмотре в «Тамбове»

18 января экс-игрок «Крыльев Советов», «Балтики» и «Авангарда» вместе с другими потенциальными новичками "Тамбова" примет участие в спарринге с белгородским «Салютом».
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Российская модель назвала причину падения из окна

Российская модель Ксения Пунтус пришла в себя и назвала причину падения из окна квартиры в Москве, которая принадлежит внуку режиссера Никиты Михалкова.
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Армия и оружие

Опубликовано видео поражения мишени комплексом «Игла-С»

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«В меня летели ножи»: Поргина рассказала о браке с Караченцовым

Как ранее писал «Рамблер», вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа.
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Мать умершей от голода девочки в Кирове получила 13 лет колонии

В прокуратуре Кировской области сообщили, что подсудимую признали виновной в убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и приговорили к 13 годам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в семь тысяч рублей.
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Восток и его обитатели: тайны подледного озера Антарктиды

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Антон Викторович Дроздов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Председатель правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 17 июля 2008 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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