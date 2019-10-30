Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда (ПФР) России Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новости30 октября в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

РИА Новости30 октября в 06:44

ПФР прогнозирует рост пенсий на 18% за три года

RT на русском30 октября в 06:31

В ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

Российская газета30 октября в 06:41

Россиянам пообещали рост пенсий на 18%

URA.Ru30 октября в 07:28

Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

Коммерсантъ30 октября в 08:13

Россиянам пообещали рост пенсий на 18% за три года

Московский Комсомолец30 октября в 08:01

Пенсия россиян за три года вырастет на 18%, — пообещал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов

Эхо Москвы30 октября в 08:30
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Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
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В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Известия 06:14
Политика

Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Российская сторона досрочно завершила работу по поставкам компонентов С-400 на территорию Турции.
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Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»

Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Происшествия

Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Кино

Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети

Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".
Народные новости вчера в 22:14
Общество

Артистов Мариинского театра госпитализировали после концерта в Москве

Артисты Санкт-Петербургского Мариинского театра отравились после концерта в Москве, сообщает столичный департамент здравоохранения.
РИА Новости 06:44
Космос

Стали известны новые детали «межзвездной» миссии NASA

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта.
Naked Science 05:33
Происшествия

Обезглавленного мужчину обнаружили в лесу Воронежа

ТАСС 07:43
Общество

Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения

Машины с иностранными номерами начнут штрафовать за дорожные нарушения уже в будущем году. Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов.
Авторадио 07:31
Футбол

В ноябре депутаты примут законы, возвращающие пиво на стадионы

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект депутатов от ЛДПР Дмитрия Свищева и Игоря Лебедева, который разрешит продажу пива на спортивных стадионах.
МонаВиста 07:50
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Политика

Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти

26 октября российское Минобороны показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
Хоккей

Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

The Moscow Post 30 октября в 03:35
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Общество

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Экономика

Киев оценил потери бюджета от сокращения транзита газа из России

Если объемы транзита российского газа по территории Украины в 2020-2021 годах сократятся, то страна потеряет 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году, прогнозирует регулятор.
Газета.Ru 07:23
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Политика

В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Политика

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

Президент России Владимир Путин в начале октября заявил, что Москва готова подписать с Украиной контракт по газу, если она до конца года имплементирует европейское законодательство.
Lenta.ru 30 октября в 14:54
Авто

Полноприводные Peugeot и Citroen получили рублевый ценник

CarsWeek.ru 30 октября в 07:32
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM вчера в 02:19
Транспорт

Минтранс подготовил поправки в ПДД для электросамокатов и гироскутеров

Минтранс опубликовал поправки в правила дорожного движения, регулирующие движение на электросамокатах, гироскутерах, мотоколесах и сигвеях.
Ведомости 06:33
Кино

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Лидер американской группы Linkin Park записал песню для трейлера к фантастическому боевику «Аванпост».
News.ru 07:50
Политика

Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей

Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Происшествия

Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

Российская газета 05:41
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

Закон об изменениях в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации» частично вступил в силу 1 ноября.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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