Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ ПФР рассказали о росте пенсий на 18 процентов

За ближайшие три года страховые пенсии в России увеличатся на 18 процентов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда (ПФР) России Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации Независимых профсоюзов России (ФНПР).
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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
РИА Новостивчера в 06:44

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Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

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Глава ПФР пообещал рост пенсий на 18% в ближайшие три года

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Московский Комсомолецвчера в 08:01

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Эхо Москвывчера в 08:30
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