В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.

с чего всё началось

Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.

В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Шоу-бизнес В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.

Футбол Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Нидерландов Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался по поводу лидерства его команды в чемпионате Нидерландов.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Спорт Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Энергетика Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Энергетика Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.

Происшествия СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.

Фигурное катание Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.

Политика Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».

Экономика В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Кино Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли» В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.

Политика «Нафтогаз» оценивает последствия прекращения поставок газа из РФ «Глубокий кризис» начнется в том случае, если поставки газа из России прекратятся этой зимой.

Футбол «Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи» «Локомотив» объявил стартовый состав на матч девятого тура российской Премьер-лиги против «Сочи».

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28 Всего 28 человек, по уточненным данным Управления МВД РФ по Ярославской области, пострадали при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Шоу-бизнес Кира Найтли родила второго ребёнка На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.

Происшествия В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.