Общество
Газета.RuВ ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.Российская газета01:00
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Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Футбол
Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Нидерландов
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался по поводу лидерства его команды в чемпионате Нидерландов.
Чемпионат вчера в 09:03
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Энергетика
Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу
С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Энергетика
Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
РИА Новости 11:28
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика
Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Армия и оружие
В США оценили снайперскую винтовку «Винторез»
В США массмедиа оценили снайперскую винтовку «Винторез».
Актуальные Новости вчера в 03:03
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Кино
Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»
В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Политика
«Нафтогаз» оценивает последствия прекращения поставок газа из РФ
«Глубокий кризис» начнется в том случае, если поставки газа из России прекратятся этой зимой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:04
Футбол
«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»
«Локомотив» объявил стартовый состав на матч девятого тура российской Премьер-лиги против «Сочи».
Евро-футбол.ру 10:48
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28
Всего 28 человек, по уточненным данным Управления МВД РФ по Ярославской области, пострадали при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 07:48
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости 12 сентября в 14:49
Шоу-бизнес
Кира Найтли родила второго ребёнка
На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета 11:17
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
В Крыму в Симферопольском районе волки напали на трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
Газета.Ru 10:11