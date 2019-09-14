Общество

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.
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с чего всё началось

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.
Российская газета01:00

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Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

Российская газета01:00

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

РИА Новости04:56

Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему?

Телеканал 360°05:46

В ПФР рассказали, когда могут снизить сумму пенсии

РЕН ТВ06:18

В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян

РБК08:12

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

Вести.Ru06:24

В ПФР рассказали, в каких случаях россиянам могут уменьшить пенсию

URA.Ru06:53
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из‑за опухоли мозга

РИАМО вчера в 07:04
Шоу-бизнес

В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова

В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.
Экономика сегодня вчера в 17:44
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости 04:33
Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Футбол

Слуцкий прокомментировал лидерство «Витесса» в чемпионате Нидерландов

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался по поводу лидерства его команды в чемпионате Нидерландов.
Чемпионат вчера в 09:03
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Спорт

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47
Религия

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Энергетика

Ограничения OPAL по доступу «Газпрома» вступают в силу

С утра 14 сентября вступят в силу новые ограничения, которые ввела компания OPAL Gastransport GmbH, для российского "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Энергетика

Греф призвал готовиться к кризисам с падением цен на нефть

Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, которые могут быть спровоцированы падением цен на нефть.
РЕН ТВ вчера в 09:48
Происшествия

СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино

Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Футбол

«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ

РИА Новости 11:28
Фигурное катание

Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске

Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Политика

Гончарук рассказал, какие отношения Киев будет выстраивать с Москвой

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) заявил, что Киев намерен выстраивать прагматичные отношения с Москвой и демонстрировать «собственный успех».
RT на русском 04:14
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM вчера в 01:34
Армия и оружие

В США оценили снайперскую винтовку «Винторез»

В США массмедиа оценили снайперскую винтовку «Винторез».
Актуальные Новости вчера в 03:03
Единоборства

Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября

Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Кино

Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли»

В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.
Культуромания вчера в 07:52
Политика

«Нафтогаз» оценивает последствия прекращения поставок газа из РФ

«Глубокий кризис» начнется в том случае, если поставки газа из России прекратятся этой зимой.
Политическая Экспертиза вчера в 13:04
Футбол

«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»

«Локомотив» объявил стартовый состав на матч девятого тура российской Премьер-лиги против «Сочи».
Евро-футбол.ру 10:48
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия

Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28

Всего 28 человек, по уточненным данным Управления МВД РФ по Ярославской области, пострадали при столкновении в субботу рейсового автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
ТАСС 07:48
Политика

Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского

РИА Новости 12 сентября в 14:49
Шоу-бизнес

Кира Найтли родила второго ребёнка

На фото счастливая Найтли держит в руках соску, а муж звезды везёт коляску. фото: celebrityupdate О том, что актриса беременна во второй раз, стало известно в мае этого года, когда Найтли с округлившимся животом появилась на показе Chanel. фото: Getty Images Напомним, Кира и Джеймс уже воспитывают четырёхлетнюю дочку по имени Эди.
Super.ru 09:28
Общество

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Коммерсантъ вчера в 20:04
Происшествия

В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре

В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета 11:17
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

В Крыму в Симферопольском районе волки напали на трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по республике.
Газета.Ru 10:11
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