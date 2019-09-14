В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.

с чего всё началось

Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.

В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

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