Общество
Газета.RuВ ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.Российская газета01:00
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
OAnews вчера в 06:20
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 07:19
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Гаджеты
Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S
Intel Z470: Z490 AORUS ELITE; Z490 D; Z490 GAMING X; Z490 UD; Z490 WHITE; Z490M; Z490M DS3H; Z490M GAMING X. Напомним, самое главное нововведение в CPU Intel Comet Lake-S и, соответственно, чипсетах для них — новый процессорный разъем LGA 1200 вместо служившего многим верой и правдой LGA 1151.
iXBT.com 04:08
Происшествия
В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
RT на русском 09:26
Происшествия
Взят под стражу экс-министр Конго, отвечавший за борьбу с Эболой
Расследование дела о возможном присвоении средств, выделенных на борьбу с опасным вирусным заболеванием Эбола, стало причиной задержания бывшего министра здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга Калена, 14 сентября сообщает французское издание Actualite.
Красная весна 11:17
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета вчера в 10:50
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Авто
В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000
На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс вчера в 08:15
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Госпитализирован Александр Балуев
Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
Газета.Ru 08:07
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Авто
Официально представлен новый Land Rover Defender
После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
FormaCar 12 сентября в 03:30
Фигурное катание
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
Вести.Ru 05:09
Здоровье
Названы простые способы профилактики рака кишечника
Известия вчера в 12:47
Происшествия
На стройке Крымского моста погиб рабочий
В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Krym.News 08:59
Футбол
ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»
Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 10:40
Армия и оружие
Под Нижним Новгородом начались учения военных России и Беларуси
Российская газета вчера в 09:07
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Футбол
«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» и одержал пять побед из пяти
Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Bobsoccer 09:24
Футбол
«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»
В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
Спорт-Экспресс 11:22
Политика
Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:45
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН 03:18
Космос
Получен первый цветной снимок уникальной межзвездной кометы
В ночь с 9 на 10 сентября 2019 года телескоп Джемини Север, расположенный на вершине вулкана Мауна-Кеа на острове Гавайи (США), с использованием мультиобъектного спектрографа получил четыре снимка в красном и зеленом фильтрах уникальной межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), объединение которых позволило впервые увидеть «ледяную гостью» в цвете.
Ин-спейс.ру 03:10