Общество

Газета.RuГазета.RuВ ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии

Как отмечается, пониженная пенсия может быть получена в случае переезда в другой город, так как региональный коэффициент везде разный. Задолженность по квартплате или штраф также влияют на пенсионную выплату. Задолженность списывается из пенсии.
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с чего всё началось

Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

В Пенсионном фонде России "РГ" пояснили, что пенсионные выплаты в меньших, чем обычно размерах, могут прийти по нескольким причинам.
Российская газета01:00

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Когда и какие удержания могут сделать из пенсии

Российская газета01:00

В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию

РИА Новости04:56

Размер пенсии может неожиданно уменьшиться. Почему?

Телеканал 360°05:46

В ПФР рассказали, когда могут снизить сумму пенсии

РЕН ТВ06:18

В ПФР назвали причины для уменьшения пенсии россиян

РБК08:12

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

Вести.Ru06:24

В ПФР рассказали, в каких случаях россиянам могут уменьшить пенсию

URA.Ru06:53
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии

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МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

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Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

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Gigabyte готовит 35 моделей материнских плат на чипсетах Z490, H470, B460 и H410 для процессоров Intel Comet Lake-S

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Происшествия

В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль

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Расследование дела о возможном присвоении средств, выделенных на борьбу с опасным вирусным заболеванием Эбола, стало причиной задержания бывшего министра здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга Калена, 14 сентября сообщает французское издание Actualite.
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Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»

Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
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Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
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Шоу-бизнес

В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова

В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
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Авто

В Японии нашлась полностью прозрачная Honda S2000

На мероприятии в Японии, которое посвящено юбилею модели Honda S2000, была замечена очень странная модификация родстера, которая имела полностью прозрачный кузов.
Тарантас Ньюс вчера в 08:15
Происшествия

Волки напали на трех человек в Крыму

Газета.Ru 10:11
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Футбол

Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу

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Шоу-бизнес

Госпитализирован Александр Балуев

Актер Александр Балуев был вынужден обратиться к московским врачам, сообщает РЕН. По данным СМИ, у него начались проблемы со здоровьем.
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Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
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Политика

Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

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Официально представлен новый Land Rover Defender

После множества тизеров и шпионских снимков пришло время официального дебюта Land Rover Defender нового поколения.
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Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Российская фигуристка Александра Трусова вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Она первой в мире исполнила четверной тулуп и четверной лутц.
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Названы простые способы профилактики рака кишечника

Известия вчера в 12:47
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На стройке Крымского моста погиб рабочий

В пятницу, 13 сентября, на стройке моста через Керченский пролив погиб рабочий. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Футбол

ЦСКА прилетел в Саранск, где сыграет с «Тамбовом»

Футболисты московского ЦСКА прилетели в Саранск, где в воскресенье сыграют с «Тамбовом» в матче 9-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 10:40
Армия и оружие

Под Нижним Новгородом начались учения военных России и Беларуси

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Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты

Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
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Два гола Садьо Мане и мяч Мохамеда Салаха принесли "Ливерпулю" волевую победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:1. Эта победа стала для "Ливерпуля" пятой подряд в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
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Футбол

«Боруссия» из Дортмунда разгромила «Байер»

В матче 4-го тура чемпионата Германии «Боруссия» из Дортмунда принимала «Байер».
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Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских

Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».
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Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках

Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
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