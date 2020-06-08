Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
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Общество
Кудрин счел недостаточной господдержку россиян в кризис
Государственные меры поддержки россиян во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, оказались недостаточными.
Znak.com 05:21
Общество
Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной
Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Культура
На ютьюбе появилась «картонная» версия «Чужого» Ридли Скотта
Телеканал RTVI 06:43
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров.
ТАСС вчера в 13:58
Общество
В Нижегородской области отменят QR-коды
QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 08:43
Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 02:30
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Происшествия
В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
RT на русском 09:08
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv вчера в 07:12
Происшествия
Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 14:27
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Общество
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Здоровье
89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области
Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.
Псковское агентство информации 08:32
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»
CyberSport.ru 05:49
Культура
Первый канал вместо титров «Брата 2» показал кадры беспорядков в США
КМВ Новости 08 июня в 05:10
Космос
Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon
Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
Общество
Школьники смогут получить аттестаты 15 июня
Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 08:29
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Футбол
В «Локомотиве» готовят новый пятилетний контракт с Алексеем Миранчуком
Идут консультации, но железнодорожники начали готовить положения нового пятилетнего соглашения с 24-летним полузащитником — на случай, если переговоры с европейскими командами не увенчаются успехом.
Спорт-Экспресс 09:00
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз
В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями.
Wday.ru 03:56
Общество
Власти Омской области отказались ужесточать режим самоизоляции
По данным на 11 июня, в Омской области коронавирусом заражены 1 977 человек, из них 999 уже выздоровели.
Город55.ру 08:56