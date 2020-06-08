Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Общество Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки. 2

Транспорт Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым О росте продаж билетов В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж / д билетов на полуостров. 265

Общество В Нижегородской области отменят QR-коды QR-коды, необходимые для выхода из дома, отменяются в Нижегородской области с 12 июня, заявил глава региона Глеб Никитин.

Происшествия Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области. 152

Политика Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью. 1

Политика В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.

Здоровье 89 случаев коронавируса выявлено среди приезжих в Псковской области Александр Нестерук отметил, что среди приезжих заболевание выявлено у 50 граждан Киргизии, 25 – жителей Санкт-Петербурга, 9 – жителей Ленинградской области и 5 – другие регионы России.

Космос Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию. 428

Общество Школьники смогут получить аттестаты 15 июня Российские школьники смогут получить аттестаты 11 июня или 15 июня. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Футбол В «Локомотиве» готовят новый пятилетний контракт с Алексеем Миранчуком Идут консультации, но железнодорожники начали готовить положения нового пятилетнего соглашения с 24-летним полузащитником — на случай, если переговоры с европейскими командами не увенчаются успехом.

Общество В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме. 39

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.

Шоу-бизнес Ольга Рапунцель из «Дома-2» стала мамой во второй раз В ноябре 2019-го подписчики обладательницы титула «Человек года» на главной телестройке страны узнали неожиданную новость: Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко готовятся вновь стать родителями. 8