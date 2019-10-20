Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Происшествия
СК назвал основную версию ЧП в Красноярском крае
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Технологии
Крупный тектонический разлом активизировался впервые за 500 лет
Американские ученые выяснили, что серия землетрясений, которая произошла в этом году, разбудила спящий 500 лет разлом в земной коре.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брекзита»
В четверг после подписания нового соглашения об условиях Брекзита Евросоюз объявил, что он готов предоставить Лондону новую отсрочку.
Гаджеты
Kraftway планирует выпуск накопителя SSD с чипами памяти GS Nanotech
Kraftway о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представил прототип твердотельного накопителя информации.
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Общество
Двойника Зеленского нашли в Москве
Политика
Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Авто
Раскрыли внешность первого кроссовера Aston Martin DBX
Специалисты считают, что также возможно появление Aston Martin DBX с более мощным двигателем V12 объемом 5,2 литра и отдачей 750 л.с. Еще до премьеры кроссовера, компания Aston Martin представила ряд комплектов дополнительного оснащения.
Политика
СМИ опубликовали письмо главы офиса Зеленского о «формуле Штайнмайера»
В Сети появился текст письма, написанного главой администрации президента Украины Владимира Зеленского Андреем Богданом о "формуле Штайнмайера".
Футбол
«Челси» в скором времени подпишет новый контракт с Абрахамом
По его данным, стороны близки к соглашению, а представители «Челси» уверены в том, что сделка будет совершена в ближайшее время.
Футбол
Никлас Зюле получил разрыв крестообразной связки
Армия и оружие
Стреляют по своим же: как ВСУ имитируют атаку со стороны ДНР
Неделю назад в Сети появилось видео, на котором жители села Золотое рассказывают, как ВСУ имитируют обстрелы со стороны ДНР.
Шоу-бизнес
Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Общество
В Гидрометцентре объяснили тёплую осень
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
Общество
Князь Георгий Романов приехал в Крым
Великий князь Георгий Михайлович Романов прибыл в Крым, сообщает РИА "Новости".
Общество
Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве
Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.
Общество
Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Футбол
Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»
Происшествия
В КБР полицейский убил своего коллегу в драке
В Нальчике полицейский убил своего коллегу из другого региона во время драки.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Волочкова надела платье не по размеру с глубоким декольте
Платье оказалось большим, а вырез слишком глубоким.
Политика
Медведев назвал проект «Турецкий поток» выгодным для всей Европы
Глава правительства России Дмитрий Медведев назвал строительство газопровода «Турецкий поток» проектом, выгодным для всей Европы.