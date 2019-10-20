При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

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