При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".

В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

Игры EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.

Происшествия Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве «17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.

Происшествия Несколько взрывов прогремели в Алеппо Несколько взрывов произошли в восточной части города Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

Происшествия Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.

Технологии Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Общество Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть» Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Игры «Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Политика Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.

Экономика Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.

Футбол Защитник «Баварии» разорвал крестообразные связки колена Игрока заменили на 12-й минуте встречи, выяснилось, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Происшествия Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.

Происшествия Житель Ярославля сжёг семь человек из-за давней драки в школе Лайф узнал причину, по которой житель Ярославля поджёг дом, в результате чего погибло семь человек, в том числе пять детей.

Политика Лавров рассказал о планах Киссинджера вновь посетить Россию Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер планирует посетить Россию в 2020 году.

Футбол ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.

Общество Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.

Шоу-бизнес Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.

Шоу-бизнес Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.