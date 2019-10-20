Общество
РИА НовостиВ ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Игры
EA раскрыла системные требования Need for Speed Heat
Electronic Arts опубликовала в Origins системные требования гоночной игры Need for Speed Heat.
3DNews вчера в 03:12
Происшествия
Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве
«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
RT на русском 18 октября в 03:00
Шоу-бизнес
Недоброжелатели начали травлю 7-летней дочки Виктории Бони
Телезвезда уже давно смирилась с тем, что ее жизнь и успех не дают покоя недоброжелателям, однако она не была готова к тому, что они пойдут на крайности и начнут угрожать ее 7-летней дочери Анджелине.
Bimru.ru вчера в 11:07
Происшествия
Несколько взрывов прогремели в Алеппо
Несколько взрывов произошли в восточной части города Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
News.ru 06:27
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
РИА Новости 01:51
Происшествия
Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым
Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:03
Футбол
«Крылья Советов» одолели «Оренбург» в 13-м туре РПЛ
RT на русском 06:28
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочка
У звездной пары родилась дочка. Первой градусную весть сообщила телеведущая Тина Канделаки.
Комсомольская правда вчера в 06:34
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Эксперту понадобилось всего 15 минут, чтобы через четки получить доступ к почте владельца, удалось узнать не только его имя, пол, адрес, вес, но и нынешнее местонахождение.
Комсомольская правда 03:11
Общество
Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:27
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
РИА Новости 04:32
ЖКХ
Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды
«18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.
Известия 03:10
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Недавно ЕА собрала журналистов со всего мира, дав им возможность три часа лично опробовать Star Wars Jedi: Fallen Order — третий проект издательства по франшизе в рамках текущего договора с Disney и первую крупнобюджетную сюжетную игру по вселенной со времён The Force Unleashed II.
Игромания.ру 17 октября в 12:10
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд
Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb 18 октября в 13:42
Политика
Шведский экономист: в 2024 году Россия развалится или развалит мир
В 2024 году Россия возьмет под контроль Черногорию, Болгарию и Сербию, присоединит к себе Южную Украину и ракетным ударом сметет с лица земли целый Стокгольм.
РИА Новости 01:00
Политика
Кремль сообщил детали разговора Путина с Меркель
Вести.Ru вчера в 12:40
Экономика
Названы районы Москвы с самыми высокими доходами от НДФЛ
Больше всего в бюджет Москвы поступает средств от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) из Центрального административного округа (ЦАО), следует из проекта бюджета столицы на 2020 год, на который обратило внимание издание РБК.
Коммерсантъ 05:05
Футбол
Защитник «Баварии» разорвал крестообразные связки колена
Игрока заменили на 12-й минуте встречи, выяснилось, что у футболиста разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Sport.ru 04:59
Происшествия
Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
РБК 05:32
Происшествия
Житель Ярославля сжёг семь человек из-за давней драки в школе
Лайф узнал причину, по которой житель Ярославля поджёг дом, в результате чего погибло семь человек, в том числе пять детей.
Life.ru 06:00
Политика
Лавров рассказал о планах Киссинджера вновь посетить Россию
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер планирует посетить Россию в 2020 году.
Известия 06:23
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.
Матч ТВ 05:57
Общество
Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона
Российский кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона.
Газета.Ru 01:46
Шоу-бизнес
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание
Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.
Экспресс газета 18 октября в 13:04
Шоу-бизнес
Через два дня после родов Анастасия Решетова надела корсет
Вечером 18 октября Решетова опубликовала инстаграм-историю, в которой сообщила, что «корсет надела, вес еще не проверяла».
Woman.ru вчера в 05:04
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Известия 00:55
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему США могут увеличить расходы на военные корабли
Признание военных успехов РФ может привести к тому, что в США решат увеличить расходы на корабли и подлодки, сказал Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин.
Парламентская газета 06:34
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! 18 октября в 04:24