с чего всё началось

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться. На 1 июля текущего года таких получателей было 23,5 тыс. человек.

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

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