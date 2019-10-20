Общество
ИзвестияВ ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться. На 1 июля текущего года таких получателей было 23,5 тыс. человек.
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с чего всё началось
С учетом переходного периода, после повышения пенсионного возраста в России, россияне могут выйти на пенсию раньше установленного срока, если они потеряли работу, а новую никак не могут найти, передает "Российская газета" объяснение ПФ РФ.Московский Комсомолец02:25
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