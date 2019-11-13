Экономика
Piter.tvВ ПФР рассказали об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам
В ПФР сообщили об эффекте неиндексации пенсий работающим пенсионерам. Глава фонда Антон Дроздов во время ответа на вопросы депутатов Госдумы рассказал, что эффект от заморозки составил 350 млрд рублей. По расчетам на следующий год для бюджета это составит 368 млрд рублей.
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Глава ПФР рассказал о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Российская газета13 ноября в 09:47
Глава ПФР объяснил отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам
Rambler News Service13 ноября в 07:59
Глава ПФР рассказал, повысятся ли пенсии работающих пенсионеров
Парламентская газета13 ноября в 07:25
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