Экономика
Московский КомсомолецВ ПФР рассказали об индексации маткапитала
Программа материнского капитала предполагает индексацию в соответствии с годовой инфляцией, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В ПФР, который выдает эти сертификаты, подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Политика
Алиханов оправдал слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "не имел в виду ничего плохого", называя регион "своим", белорусским.
Происшествия
Появилось видео последствий землетрясения в Албании
Пользователи сети публикуют видео с места землетрясения в албанском городе Дурресе. https: / / twitter.com / KKarabolli / status / 1199173019303845888 На кадрах видно обрушенные здания, на улице много покинувших свои дома людей.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Россию могут отстранить от участия в Олимпиаде и ЧМ по футболу
До крупных соревнований предлагается допускать только «чистых» российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга, они будут выступать под нейтральным флагом, а в случае их победы гимн России звучать не будет.
Армия и оружие
На борту «Адмирала Горшкова» заметили ТПК гиперзвуковых ракет «Циркон»
Представим графическое изображение, которое, как ранее сообщалось, соответствует контейнеру для гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон": Как видно, изображённый на иллюстрации ТПК вполне соответствует тому, что видно на кадрах с фрегатом "Адмирал Горшков".
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Политика
Зеленский оценил отношения России и Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны сами выбрали вектор на европейскую интеграцию, а отношения с РФ назвал "очень сложной ситуацией".
Шоу-бизнес
Новая семья Игоря Петренко испытывает финансовые трудности
Как признается новая избранница Петренко, их семья сейчас испытывает денежные трудности, пишет StarHit.ru со ссылкой на программу НТВ.
Спорт
Сборная России проиграла ОАЭ на ЧМ по пляжному футболу
Происшествия
ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий.
Шоу-бизнес
Актер из «Властелина колец» объяснил попытки скрыть свою гомосексуальность
Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший волшебника Гэндальфа в кинотрилогии «Властелин колец», рассказал, почему до 49 лет скрывал свою гомосексуальность.
Игры
В мультиплеере Cyberpunk 2077 могут появиться микротранзакции
Ранее CD Projekt Red подтвердила, что в Cyberpunk 2077 все же будет мультиплеерный режим, а теперь разработчики объявили на встрече с инвесторами о том, что в мультиплеере могут появиться микротранзакции - но их собираются сделать максимально "гуманными".
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов
Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Биатлон
Лукашенко не стал отказывать Домрачевой в отъезде из-за Си Цзиньпиня
РИА Новости / Александр Вильф Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева уехала в Китай, чтобы тренировать местную сборную биатлонистов с его разрешения.
Общество
В бюджете Екатеринбурга не заложили траты на метро и канатную дорогу
В бюджете Екатеринбурга на 2020-2022 годы не заложено средств на проектирование, строительство и обновление подвижного состава метрополитена.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Происшествия
В жилом доме в Петербурге произошел хлопок
Хлопок произошел в квартире на втором этаже в жилом доме на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.
Политика
Демократы направят доклад по импичменту Трампа в конгресс
Представители Демократической партии намерены направить в юридический комитет доклад по расследованию в рамках импичмента президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.
Происшествия
Вахтовый автобус врезался в жилой дом в Уфе
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан, утром 26 ноября вахтовый автобус КАвЗ врезался в пятиэтажный жилой дом на проспекте Октября в Уфе.
Общество
В Госдуме предложили компромисс в вопросе выходных 31 и 30 декабря
«По результатам всестороннего анализа принятого в Томской области решения можно было бы рассмотреть возможность закрепления 31 декабря в качестве нерабочего дня, однако сохранив при этом существующее общее количество нерабочих дней», — заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.