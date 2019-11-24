Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ПФР рассказали об индексации маткапитала

Программа материнского капитала предполагает индексацию в соответствии с годовой инфляцией, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В ПФР, который выдает эти сертификаты, подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

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Порецкие вестивчера в 01:14
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