Экономика
Московский КомсомолецВ ПФР рассказали об индексации маткапитала
Программа материнского капитала предполагает индексацию в соответствии с годовой инфляцией, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В ПФР, который выдает эти сертификаты, подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда24 ноября в 05:26
Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал
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