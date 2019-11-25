Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ПФР рассказали об индексации маткапитала

Программа материнского капитала предполагает индексацию в соответствии с годовой инфляцией, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В ПФР, который выдает эти сертификаты, подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК25 ноября в 07:17

ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ru24 ноября в 10:21

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда24 ноября в 05:26

Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал

Народные новости24 ноября в 05:02

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

Дети есть? Квартира будет!

Магаданская правда23 ноября в 20:03
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Происшествия

В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек

Газета.Ru 00:53
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Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Общество

В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации

Известия вчера в 21:40
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с автобусом с туристами в Доминикане

RT на русском 00:52
Политика

Дроны-киллеры для охоты на другие беспилотники создали в России

Как пояснил Кладов, помимо средств радиолокационной борьбы, существуют активные БПЛА, которые отслеживают беспилотник-нарушитель, догоняют его и обезвоживают, накинув на него сеть.
News.ru 01:26
Наука

В США проведены первые испытания лекарства от старения кожи

МедиаПоток вчера в 12:17
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Происшествия

В Приморье раздетый ребенок счищал снег с козырька школы

Российская газета 25 ноября в 01:41
Политика

Четыре страны обратились к России с требованием по Украине

«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
Происшествия

На Кубани при пожаре в хозяйственной постройке погибли четыре человека

РБК 01:14
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

Газета.Ru 01:22
Культура

Артист Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу

РБК 00:14
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Трамп хочет объявить мексиканские наркокартели террористами

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности объявить мексиканские наркокартели иностранными террористическими организации.
Страна Советов on-line 01:22
Спорт

МОК поддержал участие российских спортсменов на международном уровне

"Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных Московской антидопинговой лаборатории, — цитирует сообщение МОК Чемпионат.Com – Однако в отчете также указано, что ни одно из спортивных движений, включая Олимпийский комитет России, не участвовало в манипуляциях".
Вести.Ru вчера в 09:21
Футбол

Маурицио Сарри: «Оставил Роналду на поле в матче с „Атлетико“, чтобы он забил гол»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал оценку игре Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 23:30
Единоборства

Названа дата боя Нурмагомедова и Фергюсона

Стало известно когда состоится главный бой следующего года в UFC.
Bethub.org вчера в 06:10
Происшествия

На серой ветке московского метро человек упал на рельсы

РИА Новости 00:49
Наука

Новокаледонские вороны могут контролировать себя как дети

В результате птицы успешно прошли когнитивный тест и доказали, что могут контролировать себя почти так же, как и дети, пишет Naked Science.
МедиаПоток 25 ноября в 11:17
Шоу-бизнес

Селена Гомес повторила татуировку Джастина Бибера

Селена Гомес обратилась к одному из лучших мастеров в США, чтобы сделать себе такую же татуировку, как у бывшего бойфренда.
StarHit.ru вчера в 17:00
Общество

Владивосток станет официально столицей Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Владивостока подготовили для краевых коллег законопроект о статусе Владивостока, его рассмотрели 14 ноября 2019 года.
REGNUM вчера в 21:17
Общество

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива

Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
Общество

В России зафиксировано рекордное число вакансий

Число вакансий в отечественных компаниях превысило миллион и сто тысяч — рекордное значение как минимум с 2016 года, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата по итогам II квартала текущего года.
РИА Новости вчера в 23:36
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования

Прокуратура Москвы объяснила отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
RT на русском вчера в 12:21
Экономика

Французская LVMH купит американскую Tiffany за $16,2 млрд

РБК 25 ноября в 03:39
Политика

Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста

Ореанда-Новости вчера в 15:00
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Политика

Президент Путин запустит трассу М11 и заложит новый патрульный корабль

Вести.Ru вчера в 22:28
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
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