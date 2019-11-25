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Политика В «Нафтогазе» пригрозили перекачкой транзитного газа в свои хранилища Если Россия продолжит транзит газа в Европу по украинской ГТС без договора с Киевом, то он будет закачан в украинские хранилища, сообщили в "Нафтогазе".

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