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Московский КомсомолецВ ПФР рассказали об индексации маткапитала
Программа материнского капитала предполагает индексацию в соответствии с годовой инфляцией, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). В ПФР, который выдает эти сертификаты, подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Онлайн Тамбов.ру24 ноября в 08:30
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