Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Происшествия
Пилот самолета скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону
Командир лайнера доложил о произошедшем диспетчерам ростовского авиаузла, после чего самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Платов".
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Общество
Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте
Люксовый бренд одежды Loewe раскритиковали за одежду, напоминающую о Холокосте, сообщает CNN.
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Общество
Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
Общество
Путин поздравил Кустурицу с юбилеем
Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Происшествия
Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Причиной ДТП в Оренбургской области, в котором погибли шесть человек, стал выезд микроавтобуса на полосу встречного движения.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Фигурное катание
Алена Косторная завоевала золото на этапе Гран-при в Японии
Ранее радио Sputnik сообщило, что российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при Японии.
Происшествия
Подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы с погоней задержали в Карелии
Подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Петербурга сотрудники полиции с погоней задержали на территории Карелии.
Гаджеты
Samsung Galaxy S11 появился на рендерах
Что касается селфи-камеры, то в новом Samsung Galaxy S11 она расположится вверху в отверстии по центру экрана, в котором встроят сканер отпечатков пальцев.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Армия и оружие
ЛНР обвинила ВСУ в переброске военной техники к линии соприкосновения
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Политика
Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Наука
Найдена связь между приемом антибиотиков и болезнью Паркинсона
Проведенное специалистами Хельсинской университетской больницы исследование подтвердило предположения о том, что также применение антибиотиков приводит к повышенному риску развития болезни Паркинсона.
Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
«Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов», — говорится в заявлении официального представителя Госдепа Морган Ортагус.
Наука
Как нас лечат домашние животные: 9 способов
Недавние исследования доказали, что в семьях, где есть собаки и кошки, дети реже страдают от аллергии.
Футбол
«Интер» выдал лучший старт за 69 лет
«Интер» разгромил «Торино» (3:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Теннис
Рублев и Хачанов уступили канадцам и покидают Кубок Дэвиса
Карен Хачанов и Андрей Рублев уступили Поспишилу и Шаповалову в трех партиях. Канадцы выиграли первый сет 6:3.
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Хоккей
Ничушкин прервал 91-матчевую безголевую серию в НХЛ
Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин прервал длительную безголевую серию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), которая продолжалась 91 матч.