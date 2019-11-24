Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.

с чего всё началось

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Общество В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Единоборства Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.

Политика Команда Зеленского рассказала о «стратегии возвращения Крыма» Руководитель "представительства" украинского президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Владимира Зеленского активно занимается разработкой "стратегии возвращения" полуострова.

Происшествия У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.

Политика В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2» Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.

Футбол Динамо (Киев) — Мариуполь 0:0 (1-й тайм) Представляем прогноз на матч чемпионата Украины, в котором 24 ноября 2019 года киевское «Динамо» принимает «Мариуполь».

Футбол ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов» Стал известен состав ЦСКА на матч семнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

Общество Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.

Шоу-бизнес Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель. Также он отметил свидетелей потасовки.

Футбол ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.

Общество Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.

Футбол РПЛ осудила поведение фанатов «Спартака» на матче с «Уралом» Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с официальным заявлением относительно поведения фанатов во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между екатеринбургским «Уралом» и московским «Спартаком».

Политика Адвокат Трампа рассказал о наличии у него компромата на семью Байденов Руди Джулиани, адвокат Дональда Трампа, лидера Соединенных Штатов, сообщил о наличии у него компромата на семейство Байденов, который появится в свободном доступе, если он внезапно «пропадет».

Армия и оружие Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму «Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.

Армия и оружие Ракетный крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун Российская группа ВМФ в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 примет участие в первых в истории совместных военно-морских учениях ЮАР, РФ и КНР.

Космос Кровь космонавтов, побывавших в космосе, течет в обратную сторону У космонавтов кровь начинает течь в обратном направлении. Это открытие ученых напугало и их самих, и тех, кто мечтает о межзвездных полетах.

Общество Диетолог рассказала о худших продуктах для завтрака Австралийский диетолог Сьюзи Барелл рассказала о том, какие продукты на завтрак наиболее вредны, а какие максимально полезны, сообщает «РИА Новости» в воскресенье, 24 ноября, со ссылкой на видеоматериал 7news.

Происшествия Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.