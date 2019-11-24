Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газетавчера в 00:00

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В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ruвчера в 06:42

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газетавчера в 00:00

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 04:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°вчера в 03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ruвчера в 03:49

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новостивчера в 03:02

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правдавчера в 04:36
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Стало известно, где сборная России будет готовиться к Евро-2020

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Французская группа компаний по выпуску предметов роскоши LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy подтвердила информацию о приобретении крупнейшей транснациональной ювелирной компании Tiffany за $16,2 млрд.
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Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
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РИА Новости вчера в 23:34
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Toyota анонсировала старт продаж нового минивэна GranAce

Стоимость новинки в Японии колеблется в пределах 6,2 – 6,5 млн йен (3,6 – 3,8 млн рублей).
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В Челябинске женщина покалечила восьмимесячного сына

По данным следствия, в августе женщина в палате одной из больниц Челябинска несколько раз ударила 8-месячного сына, ребенок получил разрывы внутренних органов.
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Астрономы создали первую глобальную карту Титана, луны Сатурна

Подробно изучив карту, команда NASA сможет получить лучшее представление о том, куда лучше всего направить посадочный модуль, не говоря уже о том, чего следует ожидать, когда она приземлится.
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ТАСС 02:52
Происшествия

Задержана глава городского округа Чехова

В сообщении ГСУ СК РФ по Московской области говорится, что глава городского округа Чехова будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
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Вода в Азовском море впервые за 20 лет ушла на 100 метров от берега

Из-за сильного восточного ветра в городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края море отошло на расстояние 100 метров от берега.
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Происшествия

В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме

Полиция задержала в Москве и Челябинске четверых подозреваемых в терроризме, сообщает в понедельник южноуральская полиция.
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Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

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Трамп отправил в отставку министра ВМС США

До заявления президента США, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в ряде военных преступлений, пишет РИА Новости.
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«НОВАТЭК» не получит поддержку из бюджета в 2020 году

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Более 60 медиков подписали открытое письмо на имя главы британского МВД Прити Пател с предупреждением, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может скончаться в тюрьме, если срочно не получит врачебную помощь.
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Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

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