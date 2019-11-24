Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

Подробнее о событии

В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru03:49

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Общество

Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Lenta.ru 14:21
Политика

Действующий президент Румынии побеждает на выборах

RT на русском 15:12
Технологии

Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента

Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Vevby.ru вчера в 18:05
Происшествия

В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
РИА Новости 12:48
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 22 ноября в 02:38
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Известия вчера в 20:32
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Газета.Ru 09:46
Политика

В Совфеде ответили на планы США заблокировать «Северный поток-2»

В верхней палате российского парламента прокомментировали заявление конгресса США о планах включить санкции против газопровода «Северный поток-2» в американский оборонный бюджет на 2020 год.
Expert.ru 09:00
Футбол

Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле

РИА Новости 02:39
Политика

Путин потребовал от «Единой России» терзать и трясти чиновников

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал правящую партию «Единая Россия» добиться партийного контроля за деятельностью чиновников и внимательно следить за тем, как они принимают и выполняют решения во всех сферах.
REGNUM вчера в 06:35
Армия и оружие

Бальбек ответил на слова украинского генерала о базе в Крыму

«Какая-то профессиональная неотесанность: целый генерал не знает, что в Средиземном море не протолкнуться от кораблей и подводных лодок НАТО, про базы вообще молчу», — отметил Бальбек.
Парламентская газета 08:51
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии

Робот для российской армии "Кунгас" успешно прошел госиспытания, сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
РИА Новости 16:03
Экономика

«Газпром» продаст на бирже 3,59% акций

Компания "Газпром газораспределение" продаст на Московской бирже пакет акций материнской компании.
РИА Новости 21 ноября в 04:51
Футбол

Болельщики «Спартака» снова оскорбили Артема Дзюбу

Вести.Ru 10:06
Происшествия

На Украине возбудили уголовное дело после ДТП с детским омбудсменом

РБК 16:01
Единоборства

Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
News.ru 00:41
Космос

«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
Аргументы и Факты 22 ноября в 14:56
Общество

Пушков ответил поддержавшей Ротару Поклонской

Сенатор Алексей Пушков ответил депутату Наталье Поклонской, поддержавшей решение певицы Софии Ротару приехать на выступление в Россию.
Lenta.ru 11:32
Авто

Volkswagen представил электромобиль Volkswagen ID Space Vizzion

ITZine.ru 20 ноября в 22:30
Происшествия

После посадки в Ростове-на-Дону умер пилот рейса «Москва — Анапа»

Neva.Today 05:21
Гаджеты

Названы способы использования старых смартфонов

Народные новости 21 ноября в 21:23
Шоу-бизнес

Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:42
Футбол

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ

RT на русском 13:22
Футбол

В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов

"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Discover24 02:16
Происшествия

Следователи начали проверку по факту задымления в шахте в Коми

Следователи начали проведение доследственной проверки по факту задымления в нефтешахте "Яреганефть" в Республике Коми, сообщил в воскресенье ТАСС и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Коми по взаимодействию со СМИ Сергей Лукьяненко.
ТАСС 15:06
Происшествия

В Москве возбудили дело после нападения двух подростков на сверстника

В Москве задержали двух подростков, подозреваемых в совершении разбойного нападения с применением насилия на 15-летнего сверстника, которого впоследствии госпитализировали.
RT на русском 09:05
Политика

Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

Газета.Ru вчера в 14:53
Футбол

Головин организовал гол, но «Монако» все равно проиграл «Бордо»

Матч чемпионата Франции Бордо Монако завершился с результатом 2:1 в пользу хозяев, хотя гости первыми открыли счет.
Советский спорт 10:56
Шоу-бизнес

Саша Савельева привела грудного сына в ресторан с громкой музыкой

В марте 35-летняя Саша Савельева впервые стала мамой и родила сына, которого назвали необычным именем Леон.
StarHit.ru 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное