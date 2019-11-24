Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газетавчера в 00:00

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ПФР напомнил, как забрать деньги за неиспользованный маткапитал

URA.Ruвчера в 10:21

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газетавчера в 00:00

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правдавчера в 04:36

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 04:30

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°вчера в 03:56

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новостивчера в 03:02

В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ruвчера в 06:42
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Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Газета.Ru 23 ноября в 18:00
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Происшествия

Пожар на шахте в Коми локализован

Вести.Ru 00:45
Спорт

Гануса не удивило решение Комитета по соответствию о РУСАДА

Гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус назвал ожидаемым решение Комитета по соответствию, рекомендовавшего исполкому WADA признать РУСАДА не соответствующим кодексу.
News.ru 23 ноября в 03:21
Общество

Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

Вести.Ru вчера в 14:27
Политика

Зеленского заметили в военной форме с черепом на шевроне

Президента Украины Владимира Зеленского заметили в куртке с черепом на шевроне.
ФедералПресс 23 ноября в 19:17
Политика

На выборах в Гонконге побеждает продемократический блок

Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получили абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
Аргументы и Факты вчера в 23:34
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 22 ноября в 02:38
Происшествия

В Сургуте произошел крупный пожар в ресторане

В одном из ресторанов Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) произошел пожар, в настоящее время идет эвакуация людей.
РБК вчера в 12:45
Экономика

Средний банковский вклад россиян составил 200 тысяч рублей

Самые скромные вклады обнаружились в Дагестане, где люди в среднем делают вклад только на 22,1 тысячи рублей, Ингушетии (9,1 тысячи рублей), а также Чечне (8,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 22:25
Политика

Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина преемником

Советник президента Владимира Путина и бывший советник Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, почему первый глава государства выбрал своим преемником именно действующего лидера.
News.ru 22 ноября в 10:42
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
ТК Звезда вчера в 02:09
Политика

В ДНР прокомментировали признание «народного мэра» в шпионаже

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже на украинскую разведку.
Lenta.ru вчера в 23:26
Происшествия

В кадетском корпусе Тувы отравились семь воспитанников

В кадетском корпусе Тувы семь воспитанников попали в больницу с отравлением.
КП - Красноярск 00:30
Политика

Крым инициирует международный трибунал по керченской провокации

Международный трибунал по провокации украинских военных судов в Керченском проливе созовет международная ассоциация «Таврида», заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает РИА Новости.
REGNUM вчера в 23:09
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

Аргументы недели вчера в 13:55
Политика

Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.
РИА Новости вчера в 22:10
Общество

Глава Челябинска назначила временного первого вице-мэра

REGNUM 00:57
Политика

Поклонская вступилась за Софию Ротару и пригласила ее на кофе

Депутат Госдумы России и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вступилась за украинскую певицу Софию Ротару, которую сейчас резко критикуют многие коллеги по сцене и общественные деятели.
Телепрограмма вчера в 08:13
Экономика

России понадобились драгоценности

Подавляющее большинство драгоценностей — 98,7 процента — были ввезены в 10 субъектов Российской Федерации.
Lenta.ru 00:18
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия 23 ноября в 20:32
Футбол

Болельщики в Екатеринбурге вновь оскорбили Дзюбу

Известия вчера в 18:19
Наука

Ученые узнали, как пчелы используют крылья, чтобы выбраться из воды

Исследования показали, что пчелы значительно эволюционировали: раньше, падая в воду, насекомые тонули, не зная, как выбраться, однако теперь они научились использовать для спасения крылья.
Gazeta.SPb 23 ноября в 15:31
Политика

Сенат Боливии аннулировал победу Моралеса на президентских выборах

В Боливии сенат принял законопроект, аннулирующий победу Эво Моралеса на президентских выборах, которые состоялись 20 октября, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 23 ноября в 14:24
Шоу-бизнес

Лазарев выложил видео «милейшей» драки Крутого и матерящегося Баскова

"Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!" - отметил под роликом исполнитель.
Московский Комсомолец 23 ноября в 14:34
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответила на сообщения о пустом аккаунте Чернышева

Пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова прокомментировала сообщения СМИ о том, что муж актрисы Петр Чернышев удалил фотографии из своего инстаграма и отписался от всех друзей.
РИА Новости 23 ноября в 07:54
Финансы

Финансовый апокалипсис. Экономисты ожидают кризис в 2020 году

Нуриэль Рубини, экономист Экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый коллапс 2008 года, о рисках нового кризиса тоже заговорил в прошлом году.
Аргументы и Факты вчера в 16:11
Авто

Новая Niva перестанет быть Chevrolet

К сожалению, работы над новинкой были приостановлены в том же году из-за ухода бренда Chevrolet с отечественного рынка.
Тарантас Ньюс вчера в 07:50
Общество

Екатеринбургу посоветовали отказаться от строительства метро

По мнению экс-чиновника, Екатеринбургу стоит предпочесть скоростной трамвай.
REGNUM 00:48
Общество

В МТС объявили о продаже своего украинского подразделения

Российский оператор связи МТС объявил о продаже своего украинского подразделения за $734 млн.
RT на русском 00:49
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