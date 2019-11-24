Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

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В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°03:56

Неиспользованный маткапитал проиндексируют с учётом годовой инфляции

News.ru03:49

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Армия и оружие

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Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг

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В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как ранее писал Лайф, в 2018 году российские учёные сообщали о планах создать квантовый компьютер за 900 миллионов рублей.
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Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о сиквеле

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Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

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Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
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Вопрос о мирном договоре между Россией и Японией остается нерешенным уже более 70 лет.
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Медведев пообещал сохранить советские льготы

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Директор Ротару объяснил критику певицы в России

Ранее сын Ротару Руслан Евдокименко подтвердил изданию «Подъем», что артистка приедет в Россию для участия в съемках новогодних проектов.
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