Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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с чего всё началось

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Как сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России, который и выдает родителям после рождения или усыновления второго и последующего ребенка сертификаты на маткапитал, предусмотрена ежегодная компенсация не использованного материнского капитала.
Российская газета00:00

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В Пенсионном фонде рассказали об индексации материнского капитала

Life.ru06:42

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда04:36

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости03:02

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Телеканал 360°03:56

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News.ru03:49

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБК04:30

В ПФР рассказали об индексации полученного маткапитала

Российская газета00:00
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