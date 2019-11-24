Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Технологии В WhatsApp появится новая функция Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Музыка Лобода снялась в клипе лидера Rammstein Певица Светлана Лобода снялась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна на песню Frau & Mann.

Единоборства Отец Хабиба дал совет Кокляеву перед боем с Емельяненко Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 29 ноября на «ВТБ Арене» по правилам бокса и будет показан в прямом эфире телеканалом «РЕН ТВ».

Здоровье Рубцовских депутатов не пустили в тубдиспансер Рубцовских депутатов накануне, 22 ноября, не пустили на порог туберкулезной больницы села Лебяжье Егорьевского района, куда должны перевести больных из круглосуточного стационара.

Политика «Нафтогаз» пригрозил забирать в хранилища транзитный газ из России «Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как «газ неопределенного собственника», пока не появится документального оформления этого газа», — ответил Витренко.

Транспорт Трассу Москва-Казань могут продлить до Владивостока Платную скоростную трассу Москва - Казань планируется открыть в 2027 году, ее могут продлить до Екатеринбурга, а затем и до Владивостока.

Политика Кремль ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Париже Пока не известно, будет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита "нормандской четверки", который планируется провести в Париже 9 декабря.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 появился на рендерах Инсайдер OnLeaks создал видео, где показал будущий Samsung Galaxy S11. В ролике он объединил все известные утечки и слухи.