Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

Программа материнского капитала предусматривает компенсацию неиспользованной суммы. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. В ПФР подчеркнули, что маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Россияне стали по-новому распоряжаться маткапиталом

Российская газетавчера в 20:15

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

РИА Новости24 ноября в 03:02

В ПФР рассказали об индексации маткапитала

Московский Комсомолецвчера в 01:55

Госдума одобрила рост пенсий и маткапитала

Порецкие вестивчера в 01:14

В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала

Комсомольская правда24 ноября в 05:26

Пенсионный фонд объяснил, как индексируется маткапитал

Телеканал 360°24 ноября в 03:56

ПФР разъяснил порядок индексации неиспользованного маткапитала

РБКвчера в 07:17
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Происшествия

Из музея в Дрездене неизвестные украли драгоценности на миллиард евро

Вести.Ru вчера в 07:33
Хоккей

Голы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Sport24.ru вчера в 21:41
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Роспотребнадзор дал советы при покупке товаров в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал покупателям советы по приобретению товаров в преддверии «черной пятницы».
РБК вчера в 23:45
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Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru вчера в 17:28
Общество

В России задумали маркировать домашних животных

В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Lenta.ru вчера в 19:48
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Уайлдер снова нокаутировал Ортиса

Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Единоборства

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Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на поединок с претендентом Тони Фергюсоном, сообщил менеджер чемпиона Али Абдельазиз.
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В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) с сожалением отмечает, что количество разводов в России по-прежнему остается на "опасно высоком" уровне: по разным данным, до половины заключаемых браков заканчиваются распадом семьи.
РИА Новости вчера в 19:04
Футбол

«Локомотив» показал, как готовится к матчу с «Байером»

Ближайший матч красно-зеленые проведут в рамках группового турнира с «Байером» 26 ноября в 23.00 по московскому времени.
Спорт-Экспресс вчера в 07:46
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре

Москвичам синоптики пообещали "температурные качели", причем даже в периоды похолодания погода будет аномально теплой.
РИА Новости вчера в 12:17
Политика

Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие

Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Известия вчера в 23:58
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru вчера в 22:18
Политика

Против митингующих в Тбилиси применили водометы

Полиция Тбилиси применила водометы, чтобы разогнать митингующих у здания парламента.
Вести.Ru вчера в 22:41
Авто

Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили

Как отмечает «КоммерсантЪ», с января 2020-го автомобили подорожают не только из-за повышения утильсбора, но и из-за традиционного обновления модельного ряда.
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Бывший народный мэр Горловки (самопровозглашенная ДНР) Эдуард Матюх признался в эфире ТСН, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Rambler News Service вчера в 00:16
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На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
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Экономика

ОЭЗ «Лотос» опустилась в рейтинге привлекательности особых экономических зон

Особая экономическая зона «Лотос» опустилась на последнюю строчку в III Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, сообщает «Российская газета».
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Здоровье

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Специалисты Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова (СВФУ) в Якутске разработали программу, которая подбирает лекарства для пациента с учетом его этнических особенностей.
Medical Note вчера в 07:13
Политика

Совфед разрешил признавать физлица иностранными агентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица.
РБК вчера в 08:49
Гаджеты

Названы разные лучшие способы применения старых смартфонов

Озвучены в интернете разные способы использования старых телефонов.
Evo-rus.com 23 ноября в 11:10
Армия и оружие

Неизвестный штурм Грозного. Как начиналась Первая чеченская

Предыстория штурма Чечня затрещала по швам еще в 1991-м, когда появилось самопровозглашенное государство Чеченская республика Ичкерия, которое возглавил бывший генерал советских ВВС Джохар Дудаев.
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Фигурное катание

Авербух назвал чушью требования зрителей отстранить Ягудина от эфира

В понедельник в интернете была опубликована петиция с требованием отстранить Ягудина от работы на Первом канале.
РИА Новости вчера в 14:00
Армия и оружие

Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
Avia.pro вчера в 07:50
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru вчера в 16:07
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Папа Римский направил Путину приветственную телеграмму

Папа Римский Франциск направил приветственную телеграмму президенту России Владимиру Путину.
ФАН вчера в 23:19
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Польская студентка оскорбила украинку и лишилась места в вузе

Студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она опубликовала видео с оскорблениями в адрес попутчицы.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro вчера в 04:48
Общество

Елена Голухова назначена врио директора центра имени Бакулева

RT на русском вчера в 11:04
Авто

Subaru отзывает более 7 тыс. машин в России

Официальный представитель японского автопроизводителя Subaru на российском рынке — компания «Субару Мотор» — отзывает 7 442 автомобилей Impreza, XV (G4, G5), Forester (S5), сообщает Росстандарт.
Rambler News Service вчера в 10:47
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор Крис ван Холлен заявил, что Турция пересекла очередную красную линию, когда приступила к тестированию радаров систем ПВО С-400, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:47
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