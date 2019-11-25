Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.

В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала

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