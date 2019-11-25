Экономика
РИА НовостиВ ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР), который выдает эти сертификаты. На сегодня сумма выплат составляет 453 тысячи 26 рублей.
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Пенсионный фонд объяснил россиянам, как индексируется материнский капитал
Народные новости24 ноября в 05:02
В Пенсионном фонде РФ рассказали об индексации неиспользованного маткапитала
Комсомольская правда24 ноября в 05:26
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:36, Вашингтон
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«Новая газета» направила в СК, Генпрокуратуру и АП данные предполагаемого участника казни сирийца бойцами «ЧВК Вагнера»
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Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
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Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Игры
Facebook купила создателей Beat Saber
Facebook и Oculus заявили о покупке студии Beat Games — разработчике ритмической игры Beat Saber, одного из наиболее популярных проектов для VR-девайсов.
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В новом исследовании ученые Висконсинского университета в Мадисоне вместе с коллегами из Геологической службы Израиля проливают свет на реальные климатические условия, которые могли наблюдаться в местах обитания древних людей во времена их миграции из Африки.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
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Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.
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Samsung обновит почти 30 моделей смартфонов до Android 10
Компания Samsung собирается обновить почти 30 моделей своих смартфонов до усовершенствованной операционной системы Android 10 в прошивке One UI 2.0.
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
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В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
Общество